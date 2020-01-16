3000人鄭州維權 白衣人圍襲訪民 銀行弊案涉逾460億 網民轟「黑社會行為」被屏蔽

拉「反壓迫，要人權法治」橫額

據網傳現場影片顯示，大批存戶昨日清晨5時許集結在中國人民銀行鄭州支行外抗議，維權人群中，有不少小童及殘疾人士。現場多人手拉橫額要求銀行歸還存款，其中有標語寫有「反對權力任性，反對河南省政府聯合黑社會暴力毆打儲戶」、「自由、平等、公正」、「抵制河南警察暴力對待儲戶，反壓迫，要人權法治！」等。亦有存戶在示威中反覆高呼：「河南銀行，還我存款」、「李克強，查河南」、「人民警察，中共黑社會」等口號。

輪椅男昏迷 女示威者頭着地

大批警員在旁戒備，訪民與警員對峙期間，突然有一批「白衣人」跑入示威人群築成人鏈，阻擋維權存戶抗議。據網上圖片顯示，銀行存戶被包圍後，「白衣人」衝入示威人群施襲，發生流血衝突，多名白衣人圍毆存戶，有一名綠衣女子被拖住兩腳，頭着地從樓梯級跌落地面。示威者則向白衣人投擲水樽，事件中有眾多維權人士受傷，一名坐着輪椅的男子疑因遇襲受傷昏迷。昨下午，數名維權人士被白衣人強行拉上巴士。有存戶表示，白衣人疑是便衣警員。

事件引起熱議，有評論稱「人民警察打人民，人民公僕害公僕」、「河南社會黑」，有網民斥毆打訪民是黑社會行為、「土匪」，微博上「河南人民銀行幾千名儲戶被圍」相關話題一度登上熱搜，目前已被刪除。

據「雪山財經」報道，綜合多名存戶描述，他們通過百度「度小滿」等第三方渠道購買上述村鎮銀行的互聯網存款，年利率在4.1%至4.9%不等。

由4月中開始，河南、安徽等地多家村鎮銀行相繼爆出客戶存款「被失蹤」事件，包括本次涉及最多「被失蹤」存款的4家村鎮銀行，引發存戶維權行動以及社會輿論的關注。數千人想前往河南取存款維權，卻被「天降紅碼」無法出行。隨後銀保監會表示，河南等地個別村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用，取款難的原因也逐漸明確，接近400億的金融大騙局徹底「爆煲」。

「先刑後民」存戶面臨馬拉松訴訟

根據中國現行的先刑事後民事的原則，現在存戶如果想要拿到錢，需要等刑事案件走完偵查、起訴、審判的整個流程，最後由法院作出刑事判決書並生效後，才能確定受害者的具體人數、金額，統一由責任方賠償。因此，存戶們想要追回存款，估計需要經歷一段曠日持久的馬拉松訴訟。

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