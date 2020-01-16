余文生：709在持續 多人無法執業 抗爭律師失聲 留下律師沉默

余：對中國律師未來悲觀

出獄至今，余文生的右手仍使不上力，只能用左手寫字。他在2014年為一名支持佔中的當事人辯護時，曾因一次抗議被羈押，其間上臂神經損傷。4年的牢獄使舊患加重，但他稱自己還好，除偶有警車在樓下出現，妻兒失去出境的權利外，「身體和精神基本在恢復，生活過得去，但律師肯定是做不了了」。

余文生在2014年前代理商業案件為主，在2015年709大抓捕中，並非直接針對對象，但他卻是事件中第一名「反擊」的律師。他在當月控告公安部違法拘捕公民；後來還接受王全璋太太李文足的委託，成為王全璋案的律師。他在20個月內到過天津50次，卻始終無法會見當事人，這是他律師生涯中最艱難的案件。「一直要求控告執法機關，國保、司法局、律協要求我退出代理，到最後我被迫離開律師所，無法執業。」

半年後，他因發表《修憲建議書》被帶走，罪名是煽動顛覆國家政權。他的妻子許艷為此奔走疾呼，身旁的代理律師換了一個又一個。14名「維權律師的維權律師」中，現在一半無法正常執業。在709案中坐過牢的謝陽，年初再因「煽顛罪」被刑拘，盧思位因代理12港人案被釘牌，王宇、藺其磊、楊金柱失去執照，陳家鴻被囚3年剛刑滿出獄。盧廷閣、宋玉生正被律協調查。

「709實際上是人權法治的浩劫，到現在還沒結束。殘酷的措施還在延續，包括我自己」，余說，「社會環境沒有好轉，709的影響都會持續」。

他對中國律師未來感到悲觀。過往709律師主張在庭外製造影響，尋求輿論支持；上月底，知名維權人士許志永、丁家喜被控「顛覆國家政權罪」案開審，但外界對人權捍衛者承受的苦難、律師辦案過程知之甚少。

牢獄令其無所畏懼 盼未來續做法律人權事務

余文生稱，大部分敢於抗爭的律師無法執業，留下的律師只能低調辦案。許、丁案中的律師簽署了保密協議，為了代理，只能沉默。「以前司法局也會要求保密，只是我們不接受這種無理要求，但現在你只能接受」。

儘管對社會大環境悲觀，但對個人而言，余稱4年牢獄讓他無所畏懼，並希望調養好身體，待疫情後繼續做力所能及的事情，包括法律和人權事務。「不會就此停息。這4年很長，但是我人生經歷的一部分。現在我看淡了很多」。

明報記者

（709大抓捕七周年）