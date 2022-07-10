中澳外長3年首會晤 澳：邁出重要首步

觀察者網報道，黃英賢會後發表聲明稱，雙方「坦率」交談，並「認真聽取」彼此優先事項和關切，稱這是兩國關係邁出「重要的第一步」。根據澳洲外交部聲明，黃英賢說，兩國外長「就我們兩國關心的問題，以及該地區的繁榮、安全和穩定進行了討論」，她提出澳洲對一系列雙邊、地區、貿易和領事問題的關切。截至昨日，仍未見中方發出的新聞稿。

《澳洲人報》報道，黃英賢會後稱，「我們都認識到這是我們兩國的第一步」。她稱，要重啟雙邊關係需要時間和努力，但談話是「重要的第一步」，並提出應由中國取消貿易封鎖以助改善關係。她透露，相信很快安排另一場會議，這符合兩國利益。自2020年4月澳洲呼籲對新冠病毒來源調查後，煤炭、葡萄酒、龍蝦等產品出口被指受華關稅和非官方禁令打擊，兩國關係跌至谷底。

中加外長會晤 同稱推動關係回正軌

王毅當日還與加拿大外長喬利（Melanie Joly）會晤，據新華社，喬利說，加方重視加中關係，願相互尊重，加強溝通，以務實態度合作應對共同關切，推動雙邊關係重回正軌。王毅表示，中方重視加方積極表態，希望落實到行動上，在涉華問題上尊重事實，謹言慎行，要切實做到相互尊重，同中方相向而行，着眼長遠，增進了解，消除誤解，建立互信，推動中加關係重回正軌。

王毅還先後會見德國外長貝爾博克、法國外長科隆納、荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉、西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯、新加坡外長維文等。