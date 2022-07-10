分析：實質矛盾根本無解 只剩經貿如何鬆綁

有研究中美問題的內地政治觀察人士向本報表示，王毅與布林肯今次對話只是停留在「相互試探」的外交摸索，面對着中美之間一系列「根本無解」的實質矛盾，雙方能夠着眼的關鍵，也只是如何為緊繃太久的經濟互動鬆綁。

無甚新意 重申各自立場

該人士稱，這場會談幾乎未取得「任何可稱是共識」的成果。他指出，鑑於包括台灣問題、南海紛爭、俄烏局勢、人權觀分歧等多項議題，已是中美之間「基本上無可能透過對話解決」的問題，而今雙方只是在一個新的國際場合，再次「無甚新意地重申着各自的立場」。該人士表示，兩國其實清楚取得共識的渺茫性，而今都在追求一種「擱置過往紛爭而聚焦於只向前看」的不碰舊問題式互動，簡單地「把所有分歧框限起來」，以便「不再激化更大的矛盾」。

該人士指出，中美雙方當前為數不多的可商討議題，只剩下如何在表面外交互嗆下，為雙方實際都憂慮的經貿緊張解綁。他表示，由於中國如今轉向強勢外交取態，因而「從未『公開』在中美貿易戰輸過」，只因其「光算政治帳，不算經濟帳」，但不意味着沒有代價。該人士稱，拜登當前想要重塑後特朗普時代的中美「經濟帳」，而中國領導人亦有對於中共二十大前投身禮節性外事活動的需求，若無重大政治變數，中美元首稍後會面成行機會較大，今次會談即是「在為元首接觸的可能性進行相互試探」。明報記者 王聖辰