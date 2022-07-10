美軍稱環太軍演「不針對中國」 為台灣衝突準備

稱反對一些國家試圖改變國際秩序

美國之音報道，帕帕羅在夏威夷美軍基地表示，中國過去10年來海軍戰力日漸增長，包括遠超其近海的力量投射「的確令人擔憂」。他指出，正在舉行的環太軍演並不針對包括中國在內的任何國家，但環太軍演反對一些國家試圖改變幾個世紀以來被普遍接受的、基於規則的國際秩序，搞擴張主義活動。帕帕羅指，台灣未被邀請參加環太軍演，完全是因為「敏感的政治原因」，是「政策決定」。他表示，祈禱台灣問題能和平解決，又指「國防部有責任為最壞的情况做準備，我們也是」。

蔡英文見美議員 陸戰機入台空域

路透社報道，蔡英文8日接見斯科特一行，同一時間數架大陸戰機在台灣海峽北段越過海峽中線。台國防部當晚證實，當日共有9架軍機入台防空識別區西南角。昨日，《自由時報》報道，指陸軍機從昨晨6時許至中午1時許，又7度進入台西南空域。昨晚台空軍司令部稱，有5架解放軍軍機進入台灣西南空域，空軍派遣空軍巡邏兵力應對、廣播驅離、防空導彈追監。