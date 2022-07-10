王毅晤布林肯 開4清單促3務必 美卿擔憂台港烏問題 路透：奠基月內「習拜會」

王毅促落實拜登「四不一無意」

王毅與布林肯的場邊會談在峇里的一家酒店舉行，持續逾5小時，包括上午會談和工作午餐等環節，有美國官員透露，今次對話目的是保持美中關係穩定，防止雙方陷入衝突。外交部通稿稱，王毅在會談開始時表示，中美是兩個大國，兩國有必要保持正常交往，與此同時，中美確實需要共同對話，以確保關係繼續沿正確軌道向前發展。

王毅指出，中美關係擺脫困局的根本遵循是認真落實兩國元首達成的共識。中方始終按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則發展中美關係。美方應將拜登總統「四不一無意」（不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨，無意與中國發生衝突）重要承諾真正落到實處。王毅稱，中美三個聯合公報是兩國最可靠的防護，只有切實履行，雙邊關係就不會脫軌失控。

王毅又向布林肯提出4份清單，包括「要求美糾正錯誤對華政策和言行的清單、中方關切的重點個案清單、中方重點關切的涉華法案清單、中美8個領域合作清單」。王毅還向布林肯提出，要求美方停止抹黑攻擊中國政治制度和內外政策；停止拉幫結伙搞「小圈子」；停止掏空歪曲「一個中國」政策；停止在台灣問題上「切香腸」；停止干涉中國內政，不要打着人權、民主旗號損害中國正當利益；以及應盡快取消對華加徵的關稅，停止對中國企業的單邊制裁。

對於台灣問題，王毅全面闡述了中方的嚴正立場，要求美方必須謹言慎行，同時提出三個「務必」，務必不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，務必不要低估中國人民捍衛領土主權的堅定決心，務必不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤。

布林肯籲與俄保持距離

而據法新社，布林肯在會談後表示，「儘管我們的關係很複雜，我可以有信心地說，我方代表團認為今天的討論有益、坦誠和具建設性」。他亦指出，會談中向王毅表達了他對台灣、香港、人權和烏克蘭等問題的擔憂，稱「有鑑於北京對台灣日益挑釁的言辭和活動，以及維護台海和平穩定的重要性，我傳達美國對此議題的深切關注」。布林肯還呼籲中國與俄羅斯保持距離，稱已告訴王毅「這確實是我們所有人都必須挺身而出的時刻」。

儘管本次會晤沒有公布具體成果，路透社引述美方人士透露，會談為習近平和拜登在7月稍晚時候的面對面對話奠定了基礎。美國駐東亞前外交官羅素（Daniel Russel）稱，本次會晤目的之一，即是探討習拜會的可能。

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