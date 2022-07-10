王毅晤布林肯 開4清單促3務必 美卿擔憂台港烏問題 路透：奠基月內「習拜會」

【明報專訊】在印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）外長會議昨日結束後，國務委員兼外長王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行自去年10月以來的再一次面對面會談，亦是中美高層一個月的第五次互動。王毅向布林肯提出4份清單。布林肯則指，會晤具建設性，並表達了對台灣、香港、人權和烏克蘭等問題的擔憂。據透露，本次會談為國家主席習近平和美國總統拜登將在本月稍晚時候的對話奠定了基礎。
王毅促落實拜登「四不一無意」
王毅與布林肯的場邊會談在峇里的一家酒店舉行，持續逾5小時，包括上午會談和工作午餐等環節，有美國官員透露，今次對話目的是保持美中關係穩定，防止雙方陷入衝突。外交部通稿稱，王毅在會談開始時表示，中美是兩個大國，兩國有必要保持正常交往，與此同時，中美確實需要共同對話，以確保關係繼續沿正確軌道向前發展。
王毅指出，中美關係擺脫困局的根本遵循是認真落實兩國元首達成的共識。中方始終按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則發展中美關係。美方應將拜登總統「四不一無意」（不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨，無意與中國發生衝突）重要承諾真正落到實處。王毅稱，中美三個聯合公報是兩國最可靠的防護，只有切實履行，雙邊關係就不會脫軌失控。
王毅又向布林肯提出4份清單，包括「要求美糾正錯誤對華政策和言行的清單、中方關切的重點個案清單、中方重點關切的涉華法案清單、中美8個領域合作清單」。王毅還向布林肯提出，要求美方停止抹黑攻擊中國政治制度和內外政策；停止拉幫結伙搞「小圈子」；停止掏空歪曲「一個中國」政策；停止在台灣問題上「切香腸」；停止干涉中國內政，不要打着人權、民主旗號損害中國正當利益；以及應盡快取消對華加徵的關稅，停止對中國企業的單邊制裁。
對於台灣問題，王毅全面闡述了中方的嚴正立場，要求美方必須謹言慎行，同時提出三個「務必」，務必不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，務必不要低估中國人民捍衛領土主權的堅定決心，務必不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤。
布林肯籲與俄保持距離
而據法新社，布林肯在會談後表示，「儘管我們的關係很複雜，我可以有信心地說，我方代表團認為今天的討論有益、坦誠和具建設性」。他亦指出，會談中向王毅表達了他對台灣、香港、人權和烏克蘭等問題的擔憂，稱「有鑑於北京對台灣日益挑釁的言辭和活動，以及維護台海和平穩定的重要性，我傳達美國對此議題的深切關注」。布林肯還呼籲中國與俄羅斯保持距離，稱已告訴王毅「這確實是我們所有人都必須挺身而出的時刻」。
儘管本次會晤沒有公布具體成果，路透社引述美方人士透露，會談為習近平和拜登在7月稍晚時候的面對面對話奠定了基礎。美國駐東亞前外交官羅素（Daniel Russel）稱，本次會晤目的之一，即是探討習拜會的可能。
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