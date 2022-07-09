內地引入新冠預防藥 海南先用

內地研中和抗體獲准上市

國家衛健委最新數據顯示，截至7月7日，內地累計報告接種新冠疫苗逾34.06億劑次；4月5日，官方曾指已有逾12.4億人完成全程接種。而國家統計局截至前年11月的第7次人口普查總數約為14.1億人。據「21世紀經濟報道」、「第一財經」報道，內地正部署新冠特效藥的市場應用。騰盛博藥7日宣布，其研發的長效新冠中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法，已在中國商業化上市。該藥主要用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型高風險因素的成人和青少年。

而英國瑞典合資的阿斯利康公司所研發中和抗體藥物Evusheld也已引入內地，海口海關5日稱，所屬博鰲機場海關已為首次進口Evusheld完成入境特殊物品審批，該藥首先在海南海口一國際醫療旅遊先行區使用。Evusheld是唯一一款在全球獲得包括美國、英國及歐盟等多地區授權，可用於新冠暴露前的預防。Evusheld每劑兩針，價格為13,300元人民幣，且不能使用醫保結算。

在Evusheld落地後，內地醫企瑞康醫藥投資者關係部門相關人士透露，公司與阿斯利康長期合作，應該可以拿到Evusheld內地代理，但公司應不是唯一代理商，預計阿斯利康會找幾家代理商。該人士也沒有透露何時會成事。

（新冠疫情）