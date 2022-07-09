受賄6.46億、操縱證券 孫力軍一審認罪待判

據央視新聞報道，長春市檢察院指控，孫力軍自2001年至2020年4月，利用擔任上海市衛生局外事處副處長、上海市外事辦公室綜合業務處長，公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局長、公安部黨委委員、副部長等職務上便利，為單位和個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，折合人民幣6.46億多元。

控罪又指，孫在2018年應他人請託，指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等行為，影響股票交易價格和交易量，情節特別嚴重。孫非法持有兩支槍支。

斂財20年至落馬前一個月

報道指，孫力軍及其辯護人在庭審中進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，孫力軍進行了最後陳述並當庭表示認罪、悔罪。法庭最後宣布擇期宣判。有20多名社會各界群眾參與旁聽。

53歲的孫力軍，山東青島人，曾任前中央政法委書記孟建柱秘書。歷任公安部國內保衞局長、中央610辦公室（反邪辦）副主任、公安部港澳台事務辦公室主任等，在2020年4月被查落馬。

此次也是官方首次披露，孫自2001年至2020年4月斂財近20年，而且直至被查的一個月仍在斂財。從數額上看 ，斂財超6億的「老虎」也非常罕見。其中中國華融資產管理股份有限公司黨委書記賴小民斂財17.88億元，已被執行死刑；陝西省委原書記趙正永斂財7.17億元，被判死緩，終身監禁。

央視反腐片稱孫爭取5年上一台階

孫力軍在受審前已被「雙開」，當時的通報措辭極其嚴厲，不少說法是首次出現。包括「從未真正樹立理想信念」、「政治野心極度膨脹」、「權力觀、政績觀極度扭曲」、「毫無道德底線」等。

據央視年初的反腐專題片《零容忍》披露，「孫力軍政治團伙案」是「十九大以來查處最嚴重的案件之一」，涉及前司法部長傅政華、江蘇省前政法委書記王立科、前重慶公安局長鄧恢林、上海公安局前局長龔道安等多個「政法虎」。

報道指，孫政治野心膨脹，制訂了一個「15年規劃」，爭取要5年上一個台階，還經常向「小圈子」成員「封官許願」。