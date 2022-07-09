北京聞風：「新基建」集中開工佈局長遠 ／文：鍾鳴九

以基建投資作為宏觀調控的手段，是內地在實踐中摸索出來的經驗。從1997年亞洲金融危機到2008年全球金融危機，基建投資不僅幫助內地保持經濟高速增長，也集中資源造就了全球最長的鐵路和高速公路網。不過，此番聚焦「新基建」這一新概念，並非「穿新鞋走老路」，亦不是某些輿論猜測的為改善經濟數據而採取的臨時之舉。

分析人士認為，隨著內地城市化進入中後期，傳統基建項目的投資效益逐年遞減，相比之下，「新基建」有兩點優勢：一是邊際收益遞增效應，通過支撐數位經濟新業態、推動傳統產業數位化轉型，創造新的經濟增長動能；二是乘數效應，通過「以工代賑」促進就業、增加新職業，進一步拉動內需、改善消費。

民企將發揮更大作用

全球科創競爭激烈，亦使「新基建」佈局成為必要之舉。5G基站、大數據中心、新能源充電樁等項目，皆與內地科技自主息息相關。同時，這些項目由於商業模式相對不成熟，需與市場、企業的需求磨合。因此，此輪「新基建」將不再高度仰賴政府投資，而需要更多市場參與者加入，其中作為技術創新主體的民企，將發揮更大作用。據筆者了解，國家發改委等有關部委將繼續降低投資門檻，為社會資本參與新基建創造更有利的條件。

值得注意的是，受數十年來最嚴重通貨膨脹、新冠疫情、烏克蘭危機等因素影響，全球各經濟體眼下皆在積極搶佔科技新基建的賽道。G7集團此前拋出6000億美元全球基建計劃，亦提到數碼基礎設施等項目，與內地「一帶一路」倡議較勁意味頗濃。此背景下，內地「新基建」如何保持外部優勢？

觀察人士指出，內地「新基建」在致力提高國家整體數字化水平的同時，亦注重解決「數字鴻溝」，使全民皆可公平享用「新基建」帶來的便利，這使得內地「新基建」成為全球少數能够在發展中國家快速推廣的數字基礎設施建設方案。

電網投資5012億 創新高

以5G通訊為例，內地正著力實施中西部中小城市基礎網絡完善工程和5G融合應用示範工程，這些項目的前提是足够先進的電力和算力能力。目前內地擁有全球領先的特高壓輸電技術和智能電網建設能力。據筆者了解，今年國家電網在電網方面計劃投資5012億元人民幣，創歷史新高。就此而言，內地布局「新基建」亦將為想要與中國開展相關合作的國家和地區帶來契機。

文：鍾鳴九