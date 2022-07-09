王毅會俄外長：兩國排除干擾續合作

新華社報道，王毅7日在印尼峇里島G20外長會前夕會見拉夫羅夫，兩人就中俄關係及烏克蘭問題交換意見。王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中俄排除干擾，保持正常交往，有序推進各領域合作，展現出兩國關係的強大韌性和戰略定力。

重申支持和平解決危機

拉夫羅夫則指，俄中關係不受外部干擾，務實合作順利推進，發展潛力巨大，並向王毅介紹俄烏局勢和俄方主張。王毅回應稱，中國將繼續秉持客觀公正立場，聚焦勸和促談，支持一切有利於和平解決危機的努力。

據外交部消息，王毅同日與印度外長蘇傑生就烏克蘭問題交換意見，並闡述中國圍繞烏克蘭局勢的三點關切，即反對搞雙重標準，損害中國的主權和領土完整；反對損害別國的正當發展權益；反對藉機煽動冷戰思維、渲染陣營對立、製造新冷戰。

拒將烏危機同台問題相提並論

王毅還強調，中國拒絕任何將烏克蘭危機同台灣問題相提並論的圖謀，並將堅定捍衛自身的核心利益。

外交部亦公布，王毅7日亦和博雷利會面，討論烏克蘭問題。王毅指，中方迄今所作一切努力都可歸結於勸和促談，將繼續秉持客觀公正立場，發揮建設性作用。又稱各方確應對衝突根源進行認真反思，解決好各方合理關切，從根本上消除戰爭隱患。