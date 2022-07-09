中美軍方增溝通頻率 助兩國加強危機管控

對於近日中美軍方的互動，《環球時報》引述了不具名專家表示，中美兩軍高層溝通頻率的增加，是由於當前兩國關係形勢嚴峻，非常容易發生誤解誤判，尤其是美國希望對解放軍有更進一步了解。這種溝通對兩國、兩軍避免從矛盾和分歧上升為衝突和對抗有積極意義。另一名匿名防務專家也表示，「中美兩軍高層溝通就是不斷亮明底線的過程，這有利於管控危機」。這名專家強調，中美兩國的形勢每月甚至每天都不同，每月進行溝通的積極意義是顯而易見的。

一名中美問題專家昨亦表示，中美防長會談達成了雙方加強危機管控的共識，不到一個月，中美聯參層級高層又一次通話，進一步突顯了中美避免衝突的緊迫性，尤其是美軍的迫切性。「美國非常擔心一線部隊對峙會發生意外，導致事態升級，發生衝突。因此美國希望進一步了解中方的底線，了解解放軍一線情况，加強雙方在實際層面的溝通，避免一線部隊發生誤判」。

專家稱美遏華大方向不會變

不過，這些專家同時認為，美國遏華大方向並不會因為互動增加而改變，也不意味着美國對台灣的「切香腸」戰略會停止，或對南海抵近偵察頻度會降低，因為美國仍將中國視為「最重要的戰略競爭對手」「中國是美國步步緊迫的挑戰」。