與美參聯主席通話 李作成促停與台勾連 針對美議員訪台 解放軍宣布周邊軍演

中方強調核心問題無退讓餘地

國防部網站昨發布新聞稿，李作成在通話中說，當前形勢下，兩軍要秉持相互尊重、客觀理性態度，進一步加強對話、管控風險、推進合作，而不是蓄意製造對抗、挑起事端、相互排斥。他強調，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓的餘地，「如果有人肆意挑釁，就必然遭到中國人民堅定的反制回擊」。他又要求美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，停止開歷史倒車，停止美台軍事勾連，避免衝擊中美關係和台海穩定，「中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整」。雙方認為，保持兩軍關係穩定發展、避免引發衝突對抗符合雙方共同利益，雙方可就此保持溝通。

雙方同意就避免衝突保持溝通

路透社引述五角大樓稱，米利和中方討論了負責任地管控競爭和保持溝通渠道暢通的必要性。美國防部發言人說：「米利將軍強調了解放軍就改善危機溝通和降低戰略風險展開實質對話的重要性。這次通話還包括有關一系列地區和全球安全議題的富有成果的討論。」

在中美軍方近月互動時，中方多次就涉台問題向美表態。上月10日，到新加坡出席香格里拉對話會的國務委員兼防長魏鳳和，曾對美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）稱，台灣是中國的台灣，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」不可能得逞。而在4月，魏鳳和應約同奧斯汀通電話時，也警告「台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響」。

美參議員稱冀台參與軍演

不過，美國和台灣的聯繫卻有增無減，包括美國佛州共和黨聯邦參議員斯科特（Rick Scott）在7日訪台，他也是今年第七位訪台的美國參議員。中央社報道，斯科特昨與台灣總統蔡英文會面，蔡英文表示，期待未來在斯科特的支持下，台美伙伴關係將更堅實緊密。斯科特表示，此行會推動美台經貿關係發展。而在另一場合，他又稱希望台灣未來能參與環太平洋軍演。

對此，中國國防部新聞發言人吳謙昨稱，美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係，加劇台海地區局勢緊張升級，中方對此堅決反對。針對美台勾連挑釁惡劣行徑，解放軍東部戰區於近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

路透社報道，數架解放軍戰機昨飛越台海北部水域中線，但未進入台灣領空，台稱這與斯科特訪台有關。

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