深港支持河套新政策 科創雙重資助

三大政策分別是《河套深港科技創新合作區聯合政策包》（簡稱聯合政策包）、《河套深港科技創新合作區深圳園區技術攻關及產業化創新若干支持措施》（簡稱產業政策包）和《河套深港科技創新合作區深圳園區支持港澳青年實習就業與創新創業資助計劃》（簡稱創業計劃」）。其中，「聯合政策包」屬於由內地和香港共同研究編制的政策，當中包括科創項目和人才可以同時享受深港兩地的優惠措施，例如研發項目可同時申請獲得深圳和香港的雙重資助；人才方面，深港兩地將互相提供人才住房等。

產業化項目 最高支援1億元

「產業政策包」則推出8類支持措施幫助科研成果轉化為產業，例如針對前沿關鍵核心技術研發、產業化項目建設，最高支持5000萬元（人民幣，下同）、對市級及以上重大功能型平台的產業化項目最高配套支持1億元。

創業計劃方面，推出一批河套專屬政策，例如為去河套區（深圳方）的港澳青年大學畢業生一次性提供2萬元至5萬元的生活資助，補貼高端緊缺人才的內地與香港個人所得稅差額；在創新創業方面，為港澳青年初創企業提供啓動資助、成長獎勵、租金減免，對獲得港方、澳方創業資助的青年團隊，給予同等金額的創業資助。

同日，香港科學園深圳分園、河套港澳青年創新創業谷、IDEA中心、香港城市大學物質科學研究院、國際生物醫藥產業園三期，以及河套金融科技城等九大河套區產業園區也正式啟動；粵港澳大灣區量子科學中心、香港中文大學（深圳）未來智聯網絡研究院等科研重大平台也同時宣布成立。

明報記者