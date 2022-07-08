腦癱詩人稱遭90後男友「上百耳光」 兩人曾直播時互罵 婦聯警方介入調查

生於1976年的余秀華，是湖北鍾祥市石牌鎮橫店村民。她出生時，因母親難產缺氧而腦癱，行動不便、口齒不清。高中畢業後賦閒，以寫詩衝破傳統社會對性的枷鎖，憑作品《穿越大半個中國去睡你》在2015年爆紅。先後出版多部詩集，熱銷超過十萬冊。

余秀華今年1月宣布與小她十多年的楊櫧策交往，兩人的戀愛交往格外受關注。5月初，二人高調宣布結婚。不過在本周二（5日），余與楊在直播間大吵一架，楊指摘余是酒鬼、不會教孩子、喝醉後尿褲子。隨後余亦當場鬧楊的不好好教育女兒。

楊櫧策：她不會教孩子 醉後尿褲子

到了前日，她在微博發文稱，他就是「脾氣暴躁」，「520那天，一個女人給他發了1314、520，我心裏不舒服，問他怎麼回事，他說我給他扣帽子，就掐我脖子，差點掐死」；又稱第二日「這一次……他抽了我上百個耳光，他回神農架了，謝謝他的陪伴，祝他找到更好的人！」

余秀華：他脾氣暴躁 差點搯死我

余秀華的經紀人胡濤昨表示，眾多親友事發後已趕到余家，余正在平復當中。目前二人已分手。

據「澎湃新聞」報道，楊儲策承認「扇了十幾巴」，但自稱被對方謾罵，包括他的家人，「不是一般的，任何人也受不了」。「觸碰他底線的是，女方只喜歡和他行夫妻之事，感情上沒有愛，又強調自己沒有花女方的錢。」

湖北荊門鐘祥市婦聯表示，已和警方上門探望余，目前她精神穩定，「面部有輕微紅腫，身體無大礙」。婦聯並稱，余與楊櫧策屬同居，並沒有領結婚證​​​，又稱已安撫余，「她自己暫時沒有訴求」。石牌鎮派出所則稱，在女方發微博前已介入，「家庭糾紛能採取什麼措施呢？兩個人分手了就各自回家了」。

話題衝熱搜第一 官媒譴責家暴

余秀華遭家暴的話題很快衝上熱搜第一，並持續發酵。同情聲之外，也有一些質疑她的聲音，以嘲諷態度看待風波，認為余與楊「各取所需」，「一個要錢，一個要愛與性」。

《人民日報》海外版旗下的「俠客島」在微博上發文稱，家暴違法，不應以當事人是名人而改變，「不該淡化我們對家暴的譴責」。《新京報》發表快評，稱家暴並不是私人話題，社會層面應形成一種對家暴譴責、制止的聲音。