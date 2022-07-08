七七事變85周年 馬英九：兩岸應謀和

央視報道，王滬寧表示，「85年前，日本侵略者制造了震驚中外的盧溝橋事變，中國軍民奮起抵抗，全民族抗戰爆發。在中華民族生死存亡的歷史關頭，中國共產黨高舉抗日民族統一戰線的旗幟，成為全民族抗戰的中流砥柱。」

在台灣，馬英九在致辭中指出，他2015年與中國國家主席習近平在新加坡會面後，共同宣示要在台灣海峽建造和平大橋，當時英國《經濟學人》周刊社論表示，這是1980年以來，中國大陸在主權問題上對台灣最大的讓步。中央社報道，馬英九說，不過6年後，同樣的英國《經濟學人》周刊，文章標題卻變成「台灣是世界上最危險的地方」，認為兩岸的戰爭難以避免，僅僅6年為什麼變化如此之大，外媒有此提醒，台灣更應該警惕。

馬英九指出，他很贊同許歷農在書中的提醒，兩岸間不僅應避戰，更應該謀和，俄烏戰爭這個教訓，在台灣一定要記取，避免戰爭，謀求和平。

國民黨將視像參與海峽論壇

另據新華社報道，國台辦發言人朱鳳蓮昨宣布，第十四屆海峽論壇將於7月12日起在福建舉辦，主會場設在廈門，線下出席論壇的台灣嘉賓約2000人。

國民黨副主席夏立言前日表示，國民黨原則上還是按照去年以視像的方式參與論壇。台陸委會發言人邱垂正昨對此說，「海峽論壇」為大型對台統戰平台，他並強調，政府禁止機關機構、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或所謂中共定義的「民主協商」活動。