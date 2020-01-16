FBI MI5聯合警告西方企業防華諜 「武統台灣將是最恐怖商業破壞」 京：所謂案例捕風捉影

兩首腦罕同場聯合講話

據英國廣播公司（BBC）、英國《金融時報》（FT）等外媒報道，克里斯托弗‧雷前往倫敦後，與肯•麥卡勒姆6日前所未有地聯合露面。兩人會見傳媒時，向西方企業呼籲需警惕來自中國商業間諜活動的威脅，指控中國企圖透過黑客活動，配合全球間諜活動，盜取西方企業的知識產權。

「與華企即與政府打交道」

雷表示，中國政府正使用「複雜的障眼法」來掩蓋其間諜活動，甚至利用了特殊目的收購公司，稱中國對西方企業構成的威脅「甚至比許多精明商人意識到的還嚴重」。他提到中國國家安全部和解放軍，稱「當你與一家中國公司打交道時，要知道你也在與包含了國家安全部和解放軍的中國政府打交道，它們幾乎就像沉默合伙人」。他還表示，中國是對美國經濟和國家安全「最大的長期威脅」，前者已干預政治，包括最近的選舉。

麥卡勒姆則指出，自2018年來，軍情五處的中國相關調查增加了6倍，過去3年裏將處理這些調查的能力增加了一倍，未來幾年內可能再翻倍。他表示，中共帶來的挑戰正「改變遊戲規則」，因為中國滲透到國民生活的各方面，必須正視及採取行動。他舉例指出，一名英國航空專家從網上收到邀請，被提供待遇豐厚的工作機會，他兩赴中國接受「美酒佳餚」款待，然後被一家公司要求提供軍用飛機的技術信息，而該公司「實際上是中國情報官員的前線機構」。「到這裏我們就介入了」，麥卡勒姆補充道。

「華或着手避侵台時遭制裁」

雷和麥卡勒姆還暗示了中國可能正在採取相關措施，以避免入侵台灣時受到國際制裁的影響。雷表示，在俄烏戰爭後，西方企業應更多考慮中國大陸對台灣構成威脅的各種後果。他強調西方對俄制裁，使西方企業在俄損失了數十億美元，如果北京入侵台灣，它們可能會陷入類似但更大、更危險的情况中，稱「北京若入侵台灣，將是有史以來最可怕的商業破壞」。

對此，中國駐美大使館發言人回應稱，美英情報官員的指控完全是毫無根據，並指美英情報門才是任意對別國搞竊聽、偷盜、滲透、顛覆的慣犯。中國駐英使館發言人則表示，雷和麥卡勒姆所例舉的所謂案例純屬捕風捉影，強烈譴責這種賊喊捉賊、欺世盜名的醜陋表演。

（綜合報道）

（中美角力）

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