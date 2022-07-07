句鐘未融、火燒不化 網紅雪糕成分惹疑 商家稱添加劑符標準 滬市監局關注

被網民喻為「雪糕刺客」（網絡潮語，調侃售價高昂的雪糕）代表的內地網紅雪糕品牌「鍾薛高」，因「31度室溫下放1小時不化」引發產品成分爭議。有網民近日做「雪糕融化」實驗，發現鍾薛高一款海鹽味雪糕，放置於31℃室溫近1小時仍未完全融化，外觀基本維持原狀。網民質疑是含過多食用膠或添加劑所致，憂「不會化的雪糕還能吃嗎」。

業界指增稠劑致「看起來沒融」

鍾薛高2日曾發文回應指，其雪糕中水含量少，牛奶、淡忌廉、椰漿等「固形物」含量則達40%，故融化後變成「黏稠狀」，又指「固體無論如何融化也不能變成水」，強調其雪糕所添加食品乳化增稠劑只是極小量，可放心食用。

亦有內地業內人士「解畫」，稱網民實驗中雪糕其實已化，惟含食品增稠劑致「看起來沒有融化而已」。官媒「中國食品安全網」指，雪糕中固形物含量高致融化速度較慢。

內媒直播多款雪糕比較 哈根達斯早融 鍾薛高沒大變

內媒「消費者報道」4日直播鍾薛高、和路雪（Wall's）、哈根達斯（Häagen-Dazs）、夢龍（Magnum）等雪糕產品融化情况，26.4℃下經過近1.5小時，鍾薛高、夢龍等無大變化，哈根達斯等則近乎全融。

雪糕不化引來質疑後，社交平台上網民開始效仿做「對比實驗」。《中國新聞周刊》5日報道，在一段網傳影片中，一男子用打火機去燒鍾薛高雪糕，雪糕上已經顯示變得焦黑，但是依然沒有大量液體滴落，反而有冒煙現象，疑似燒不化；影片再度引發對其食品安全的關注，話題當日一度登上微博熱搜榜首。鍾薛高客服人員表示，燒不化情况「第一次聽到」，又指其雪糕「一般在常溫下3至5分鐘是會融化」。

鍾薛高昨再發聲明，解釋涉事產品配方成分及佔比，指蛋白質和固形物含量均高於國家標準，卡拉膠（一種食品添加劑）添加量亦符合國家標準，並指以烤曬或加熱雪糕來評斷品質「不科學」。上海市監局昨稱已關注此事，並告知相關業務處室，又稱「監測機構可能更權威一點」。