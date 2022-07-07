滇前教育廳長批屈原 當局查到違法線索

稱紀念屈原是「皇上昏庸亦要忠君愛國」

「界面新聞」報道，羅崇敏曾任雲南省教育廳黨組書記、廳長，省政府參事，2016年退休，2017年因嚴重違紀問題，雲南省紀委開除羅黨籍，降級按副處級非領導職務確定其退休待遇，由省教育廳管理。今年6月3日，羅在網上發表文章〈端午：一個鼓勵自殺的日子〉，指統治者紀念屈原，是要告訴人們，無論皇上再昏庸無道，都要忠君愛國，若報國無門，「你可以投江自盡——但絕對不反朝廷」。文章質疑內地稱頌劉胡蘭等青少年英雄，是在教育中樹立「忠君愛國的自殺者榜樣」，誤導青少年以自殺表達抗爭和勇氣。該文被網民舉報違反《英烈保護法》。雲南教育廳6月6日通報，稱對此事高度重視，會同相關部門成立工作組調查，調查結果及時向社會公布。

據「中央政法委長安劍」微信公眾號消息，雲南教育廳昨通報調查結果，稱經省教育廳工作組會同相關部門，調查「網傳羅崇敏發表有關言論」事件，發現羅涉嫌違法犯罪，近日按有關規定，將其違法犯罪線索移交相關職能部門依法辦理。