王毅訪菲晤小馬可斯 皆稱南海問題不阻合作

據中國外交部網站，小馬可斯在會晤中表示，菲奉行和平獨立外交理念，始終堅持一個中國政策；南海問題不是菲中關係的主流，菲方願同中方坦誠交流，找到友好解決辦法。王毅表示，菲中合作遠遠超越海上分歧，不能讓具體分歧定義兩國關係，不能讓個別爭議干擾兩國合作；雙方應加強對話溝通，妥善處理敏感問題，使海洋合作成為雙方討論處理海上事務的主基調。菲律賓媒體GMA News稱會晤是在昨日下午；據菲總統府在facebook的聲明，小馬可斯稱，他和王毅討論了農業、基礎設施、能源等方面的合作。

晤菲外長達多項共識

同日，王毅還會見了菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte-Carpio）、國家安全顧問卡洛斯（Clarita Carlos），同新任外長馬納羅（Enrique Manalo）會談並共同出席合作文件簽字儀式。

在王毅與馬納羅會談時，中菲達成多項共識，包括一致同意持續高質量共建「一帶一路」，爭取更多早期收穫；一致同意加強中國與東盟關係，共同維護東盟主導的區域架構；一致同意加強多邊事務協調合作，共同捍衛發展中國家的正當權益。

將晤布林肯 京沒否認談台、疆

另外，中美公布王毅本周將在印尼與美國國務卿布林肯會面後，外交部發言人趙立堅昨被問到兩人會談會否涉及台灣和新疆問題，趙並沒否認。他表示，台灣問題事關中國的核心利益，始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。美方應該恪守中美三個聯合公報規定，停止開歷史倒車，停止虛化掏空一個中國原則，停止縱容支持「台獨」，以實際行動維護中美關係的政治基礎。

他又稱，涉疆問題是中方的重大關切，「我們敦促美方停止炮製『強迫勞動』謊言，停止實施《維吾爾強迫勞動預防法》，以實際行動為兩國各領域合作創造有利條件，而不是製造新的障礙」。