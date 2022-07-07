王毅訪泰 共推中老泰鐵路早日貫通 昆明—萬象段已全線通車 料2029直達曼谷

王：縱貫南北連通歐亞 貨物北上遊客南下

據外交部網站，王毅在與巴育（Prayut Chan-ocha）會面時表示，雙方可打造縱貫南北、連通歐亞的中老泰鐵路，以通道促物流、物流促經貿、經貿促產業，開通更多冷鏈班列、旅遊專線、榴槤快線，使跨境運輸更便捷、更節約、更高效，實現「貨物北上，遊客南下」。巴育則稱，期待加強「泰國4.0」發展戰略與「一帶一路」倡議深度對接，依託泰中老鐵路開展三方合作，充分釋放鐵路跨境發展潛力。

同日，王毅還同敦（Don Pramudwinai）會談，雙方一致同意，努力實現中老泰鐵路早日貫通，全面推進中老泰三方合作。新華社報道，會晤後王毅在記者會上談到四點共識，其中包括雙方一致同意使鐵路向南直達泰「東部經濟走廊」，向北經老撾進入雲南，對接「陸海新通道」，直通歐洲。

共同打擊電騙 華撐泰辦好APEC

此外，中泰兩國還將共同維護網絡安全，以甫簽署的網絡安全合作諒解備忘錄為基礎，促進兩國數碼經濟健康穩定發展。王毅說：「雙方將堅決打擊一切形式的電信詐騙，維護兩國人民財產安全。」王毅提到，中方將堅定支持泰國辦好2022年亞太經合組織（APEC）會議，支持泰方發揮東道主重要作用，引領會議聚焦亞太、聚焦發展、聚焦亞太自貿區建設。

中泰鐵路接通泰東工業重鎮港口

2006年，中國、泰國、老撾等18個亞洲國家正式簽署《泛亞鐵路網政府間協定》，自此開啟中南半島上，東、西、中三線的泛亞鐵路規劃進程。中老泰鐵路分為中老部分和中泰部分。中泰鐵路是指泛亞鐵路中線的泰國境內段，從泰國北部口岸廊開府，到首都曼谷及東部工業重鎮羅勇府港口瑪達普，全長867公里的雙軌標準軌鐵路。

中泰鐵路是泰國首條標準軌高速鐵路，使用中國技術，一期工程連接首都曼谷與東北部的呵叻府，全長約253公里，設計最高時速250公里，沿線設有6個車站；二期工程將延伸至與老撾首都萬象一河之隔的廊開府，實現與中老鐵路的連接，構成昆明至曼谷的鐵路大通道。

2021年12月3日，中老鐵路全線通車營運。2017年12月，新華社報道，中泰鐵路合作項目一期工程正式開工。今年2月，澎湃新聞稱，從曼谷到呵叻府的雙軌高鐵按照中國鐵路標準正在緊鑼密鼓建設中，預計2027年初竣工開通。本月有泰國媒體報道，呵叻至廊開段爭取2029年通車。

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