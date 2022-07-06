粵港澳「三防線」聯防輸入

李希主持會議 貫徹習精神

《南方日報》報道，會議認真學習貫徹習近平總書記在湖北武漢考察時的重要講話精神，研究廣東落實意見。除了討論要深入實施創新驅動發展戰略，紮實實施人才強省建設「五大工程」外，強調了要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，毫不放鬆抓實抓細疫情防控各項工作。採取「快、嚴、實」的硬措施，對本土疫情在最短時間內圍住及撲滅。守好區域協同、外防輸入、粵港澳聯防聯控「三條防線」，強化重點場所、特殊場所防控，完善社區常態化防控措施，提高科學防控、精準防控水平，確保經濟發展和人民群眾生產生活少受影響。

此前，國務院剛於七一前夕宣佈大幅放寬入境內地的隔離限制，將入境者回內地的隔離天數減至「7+3」。廣東亦推出實施的細節。新上任的香港醫務衛生局局長盧寵茂前日發表網誌，稱期望在8月4日「七夕節」本港疫情能受控，加上港深聯手合作，更多需要返回內地與家人團聚的市民，可以提早經深圳灣大橋進深圳與家人團圓。目前，經與廣東溝通，深圳已將隔離酒店「驛站」每天名額由1300間增至2000間。

（新冠疫情）