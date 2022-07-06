抱走超生子稱「社會調劑」 當局拒上訪 廣西調查

稱非拐賣無記錄 輿論關注

鳳凰網報導，該文件落款為廣西全州縣衛生健康局的告知書，時間為7月1日。內容顯示，唐月英、鄧振生在上月28日，向廣西壯族自治區信訪局反映「要求追究高麗君等人涉嫌拐賣兒童一案」，要求公安機關立案偵查，事件被轉交該局辦理。告知書指出，根據1990年代全區計劃生育工作嚴峻形勢，嚴格執行「控制人口數量，提高人口素質」的政策，在違反計生法律法規和政策規定強行超生的子女中，選擇進行「社會調劑」是縣委、縣政府的決定。告知書寫道，唐月英、鄧振生的第七名孩子是由全縣統一抱走進行「社會調劑」，不存在拐賣兒童的行為，並稱沒有社會調劑超生兒童的去向記錄，因此該信訪事項不予受理。

夫婦指控計生育站長搶孩子

唐月英和丈夫鄧振生共育有4子3女，據財新網，1990年8月26日，該夫婦的小兒子在全州縣一家旅館被5名男女搶走，事後他們報警卻沒有任何線索，至今33年下落不明。報道指，當時唐月英和丈夫因無法交齊超生罰款6000元人民幣，被時任安和鄉計劃生育工作管理站站長高麗君帶去全州縣計生委說明情况，並在附近旅館住下。報道稱，唐月英指控高麗君為物色聰明伶俐的嬰兒拐賣，暴力搶走了她的孩子。

該告知書曝光後，「全州超生孩子統一抱走被社會調劑」登上微博熱搜榜，引起網民熱議。「天目新聞」就此事採訪桂林市衛健委人口家庭科鄧姓科長，鄧科長表示，1980年代曾有過此政策社會調劑政策，但因為年代久遠，現在正在查閱檔案找具體的政策內容。全州縣警方則稱已立案調查。

全州縣衛健官員停職

桂林市委市政府昨日下午發通報表示，已派出相關工作組調查，據初步調查，責成全州縣衛健局局長和分管副局長等相關人員停職檢查。當局表示，工作組將深入調查，切實維護信訪人合法權益。另據廣西日報微博消息稱，廣西自治區紀委監委亦派出工作組，指導桂林市調查處理。