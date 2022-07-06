新疆公安：教培中心非集中營 屬「集中教育」

中新社報道，來自27家媒體近50位記者參觀主題展，展覽呈現新疆「反恐和去極端化」的措施和成效，展有1990年代到2016年間新疆各地發生的暴恐事件的資料。亞力坤•亞庫甫為當局設立教培中心辯護，稱新疆「依法依規」對感染宗教極端主義、有輕微違法犯罪的人進行「集中教育」，培訓職業技能為主，包括學習普通話、法律及技能技術，減少暴力恐怖和宗教極端思想的滲透。

2009年6月尾，廣東韶關玩具廠發生鬥毆，事件造成兩名維吾爾人死亡，引發維族示威；7月5日，新疆首府烏魯木齊的示威活動演變成維吾爾族及漢族的衝突，造成至少197人死亡，1721人受傷，其後中共於新疆加強監管、開設「教培中心」，被指剝削維族人權。

維族組織促台立法禁新疆強迫勞動產品

另外，據中央社報道，擔任台灣國會維吾爾連線會長的立法委員林昶佐、時代力量立委邱顯智、立法院人權委員會秘書長吾爾開希和台灣東突厥斯坦協會理事長何朝棟等人亦在七五事件13周年舉辦記者會。何朝棟說，七五事件是中國目前在新疆實施「再教育營」政策的導火線，提醒台灣應效法歐美，在產業鏈上排除新疆的強迫勞動產品。美國6月開始實施「防止維吾爾人強迫勞動法」，禁止進口棉花等被指涉及維族人強迫勞動生產的產品，歐洲議會6月也通過相關決議。