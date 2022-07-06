時殷弘：撤關稅沒政治因素

對於美國即將撤銷部分對華加徵關稅的消息甚囂塵上，中國人民大學國際關係學者時殷弘對本報表示，緩解高通脹是目前拜登考慮豁免相關關稅的「唯一原因」，並不存在其他政治或外交因素。他認為，目前拜登內閣中，以美國貿易代表戴琪為典型的一派，不讚成取消關稅，視關稅為中美博弈的工具；另一派以美國財政部長耶倫和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等官員為代表，側重美國國內經濟優先，支持取消加重消費者負擔的「過度關稅」。時殷弘認為，後者某種程度上，反映了拜登個人當前的政治傾向。

稱不意味對華議題有調整

他續稱，任何調整徵稅的最新決策，在中美持續角力的今天，都是出於拜登對華戰略的權衡考量，削減關稅的措施雖然會鼓勵供應鏈繼續留在中國，但這不意味白宮的中國議題將有何調整。時殷弘表示，不應將取消部分關稅的舉動與美國對華戰略轉向輕易劃等號，「從近來G7峰會、北約峰會都可以看出，美國對華態度根本沒有改變」。他表示，「積極的減緩關稅信號，對中美關係接下來的繼續惡化並不構成影響」。

明報記者 王聖辰

（中美角力）