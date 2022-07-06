與耶倫對話 劉鶴促撤對華關稅 通脹嚴重 美媒：拜登今周或公布

新華社報道，劉鶴昨日上午應約與耶倫舉行視像對話，雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換意見，交流富有建設性。報道稱，中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。中美雙方認為，當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和全世界；雙方同意繼續保持對話溝通。

兩國關切迥異 中美新聞稿自說自話

美國財政部的新聞稿則形容，對話是坦誠和具實質性，是美國政府持續努力保持溝通渠道開放的一部分。雙方討論了美中宏觀經濟及金融發展狀况、全球經濟前景和食品安全挑戰。耶倫在會上提出，關切中國的不公平和非市場貿易行為，以及俄烏戰爭對全球經濟的影響。

擬部分消費品撤關稅 科技產品反「加辣」

外界近期關注美國會否調整對華關稅取態。《華盛頓郵報》前日引述消息人士稱，拜登預計很快將取消前總統特朗普時期對中國進口貨加徵的部分關稅。報道指出，拜登最近數周一直在考慮這件事，可能在本周公佈其決定，取消關稅的商品或包括服裝和學習用品等消費品，並將推出更廣泛的框架，讓進口商申請關稅豁免。

有華府官員與貿易專家稱，拜登在決策過程中持續受到來自政府內部，以及包括業界、勞工和議員等外部不同意見的壓力，導致宣佈取消關稅的計劃一再推遲。反映美方內部對華加徵關稅有嚴重意見分歧。

美內部意見嚴重分歧 政策或押後公布

報道稱，拜登可能最快本周公佈撤銷針對中國入口貨加徵的部分關稅，以應對美國的高通脹，但同時其考慮對部分具戰略性質的中國入口貨包括科技產品，展開新的「反補貼調查」，可能提高這類商品的關稅。報道引述消息人士指出，拜登近數周頻頻與資深顧問開會，雖可能最快於本周作出決定，但政策宣布時間可能押後。

對於上述報道，白宮發言人表示，拜登仍未作出最終決定。就對華關稅事務，拜登內閣成員取態不一，耶倫曾稱關稅拖累國家經濟，部分關稅不具戰略意義，也未能解決中國對美的不公平貿易；美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）則認為，關稅是令中國讓步的有價值籌碼，冀削減關稅與其他施壓北京措施相結合。

中國外交部發言人趙立堅昨表示，注意到美方新聞稿中有關指摘中國「非市場貿易行為」的有關內容，美方的說法與事實不符。至於關稅問題，趙立堅稱，中方的立場是一貫的明確的，「取消全部對華加徵關稅，有利於中美兩國，有利於整個世界」。趙立堅稱，據美國智庫機構測算，取消全部對華加徵關稅，將使美國通脹率下降一個百分點，在當前高通脹形勢下，早日取消對華加徵關稅，美國消費者和企業就能早受益。

王毅本周印尼晤布林肯

中美雙方周二分別公布，中國外長王毅本周出席在印尼舉行的二十國集團（G20）外長會期間，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行會談。

（中美角力）

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