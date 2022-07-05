沉沒工程船撈12遺體 粵續搜索多1人獲救

官媒稱避颱風「錨鏈斷裂」而沉

內地註冊工程船「福景001」2日凌晨在香港西南面約300公里的內地水域發生事故，事發時載有30名船員。新華社上周六引述廣東省搜救中心通報稱，海上風電風場項目施工浮吊船「福景001」輪，在廣東陽江附近海域避開颱風時，錨鏈斷裂及走錨遇險而沉沒；事故發生後，相關部門隨即啟動海上搜救，成立廣東省海上搜救中心應急處理指揮部，展開救援行動。

沉沒3日 仍有14人失蹤

事發當日，本港政府飛行服務隊先後派出兩架次定翼機和4架次直升機到現場協助，成功救起3名船員。央視昨日報道稱，凌晨時分成功救起一人。截至目前，共4名船員獲救，生命迹象穩定，搜救工作仍繼續。

廣東省海上搜救中心昨日下午表示，在距離沉船點西南方向50海里（約90公里）附近區域，發現並打撈起12具疑似遇難者遺體，相關部門正確認身分。搜救中心稱，目前共出動7架飛機、246艘船艇、498艘漁船，於岸灘、近岸和近海範圍的目標搜索。

據紅星新聞報道，涉事船舶「福景001」是一艘2000噸級全迴轉起重船，船長204米，由上海華景智雲海洋科技有限公司所擁有。報道指，事發時「福景001」應用於由粵電集團陽江公司所投建，位於廣東省陽江市陽西縣沙扒鎮附近海域的青洲海上風電項目海上風電工程。項目建成後，每年可為電網提供清潔電能36億千瓦時，與同等規模燃煤電廠相比，每年可節省標煤消耗約105萬噸，減少二氧化碳排放約278萬噸。報道亦指，該項目具有離岸較遠、區域水深、易受海洋氣象影響等特點。