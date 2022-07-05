柬國輪任東盟主席 王毅籲「發揮作用」

老撾外長：盼發展戰略對接

綜合新華社、中新社報道，王毅會見老撾副總理兼外長沙倫賽時表示，面對當前複雜國際形勢，中老作為社會主義同志加兄弟，要進一步加強戰略溝通，深化互利合作，共同迎接挑戰，捍衛國際公平正義，推動中老命運共同體建設取得更大發展。

沙倫賽表示，當前老中關係勢頭強勁，特別是老中鐵路如期竣工、成功運行，充分彰顯了共建「一帶一路」的重要價值和巨大成果。老方對老中命運共同體的未來滿懷期待，盼同中方密切發展戰略對接，推動雙方一系列新的合作規劃更好更快落地。

會見柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆時，王毅表示，新形勢下，中方願同柬方進一步落實高層戰略共識，加強溝通，深化合作，把中柬命運共同體鞏固好、建設好，以更多可視成果迎接明年中柬建交65周年。作為休戚與共的戰略伙伴，中方將繼續同柬方堅定站在一起，為柬政治穩定、經濟發展持續提供支持幫助。布拉索昆表示，柬中全面戰略伙伴關係強勁有力，柬政府和人民感謝中方始終尊重柬埔寨國情，堅定支持柬國家發展。

柬外相：反對外部勢力指手畫腳

雙方也就中國東盟關係深入溝通。王毅表示，中方全力支持柬發揮東盟輪值主席國重要作用；布拉索昆則表示，柬方反對外部勢力對本地區事務指手畫腳、逼迫地區國家選邊站隊、推行零和思維和地緣博弈。