柬國輪任東盟主席 王毅籲「發揮作用」

【明報專訊】國務委員兼外長王毅前日（3日）在緬甸蒲甘出席「瀾滄江—湄公河合作」第七次外長會期間，分別會見老撾副總理兼外長沙倫賽及柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。王毅對布拉索昆表示，中方全力支持柬發揮東盟輪值主席國重要作用。
老撾外長：盼發展戰略對接
綜合新華社、中新社報道，王毅會見老撾副總理兼外長沙倫賽時表示，面對當前複雜國際形勢，中老作為社會主義同志加兄弟，要進一步加強戰略溝通，深化互利合作，共同迎接挑戰，捍衛國際公平正義，推動中老命運共同體建設取得更大發展。
沙倫賽表示，當前老中關係勢頭強勁，特別是老中鐵路如期竣工、成功運行，充分彰顯了共建「一帶一路」的重要價值和巨大成果。老方對老中命運共同體的未來滿懷期待，盼同中方密切發展戰略對接，推動雙方一系列新的合作規劃更好更快落地。
會見柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆時，王毅表示，新形勢下，中方願同柬方進一步落實高層戰略共識，加強溝通，深化合作，把中柬命運共同體鞏固好、建設好，以更多可視成果迎接明年中柬建交65周年。作為休戚與共的戰略伙伴，中方將繼續同柬方堅定站在一起，為柬政治穩定、經濟發展持續提供支持幫助。布拉索昆表示，柬中全面戰略伙伴關係強勁有力，柬政府和人民感謝中方始終尊重柬埔寨國情，堅定支持柬國家發展。
柬外相：反對外部勢力指手畫腳
雙方也就中國東盟關係深入溝通。王毅表示，中方全力支持柬發揮東盟輪值主席國重要作用；布拉索昆則表示，柬方反對外部勢力對本地區事務指手畫腳、逼迫地區國家選邊站隊、推行零和思維和地緣博弈。