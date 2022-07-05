網民嘆「防疫政治化」 官媒發文轟就業歧視

勞工市場拒新冠康復者應徵，昨引發內地網民熱議。有網民稱，「這樣的也要歧視？ 太讓人心寒了。」亦有網民對此表示無奈，「真讓人不寒而慄！把新冠病毒妖魔化，把防疫工作政治化，今後正常的社會經濟活動、人們的日常生活怎麼辦？」

評論籲嚴肅查處康復者就業問題

官媒《人民日報》旗下「人民網」昨刊發評論稱，新冠康復者的就業問題，是基本的民生問題，指出內地《就業促進法》、《傳染病防治法》等都有明確規定，任何單位和人不得歧視傳染病病人、病原攜帶者和疑似傳染病病人，招工者以各種理由拒絕新冠康復者，是赤裸裸的違法行為。

評論指出，用人單位和招工者處於防疫責任、他人健康等因素的考量，對新冠康復者有一定心理負擔，這從情理上可以理解，但不論是從就業權、復工復產還是科學防疫的「維度」，都不允許歧視、阻礙新冠康復者就業。評論呼籲各地勞動監察、市場監管等相關部門，要加強對重點人群的勞動保障，對各類歧視新冠康復者就業的行為，嚴肅查處、以案釋法；與此同時，疾控部門、公共媒體、相關社會組織等也要強化新冠知識的科普宣傳，及時澄清謬誤，消除用單人位、招工者對新冠康復患者的誤解與偏見。

（新冠疫情）