不要「陽過」 新冠康復者求職無門 入過方艙無人請 湖北志願者露宿上海街頭

綜合報道

據國家衛健委官網最新消息，截至前天，內地現有確診新冠病例532宗，累計治癒出院病例220,165宗。伴隨着愈來愈多康復者出院，康復者卻在勞工市場遭遇就業歧視。據《新聞晨報》報道，今年春天，一名叫陳峰的湖北十堰男子從廣州趕赴上海，在方艙醫院工作時感染新冠，但如今早已痊癒出院的他卻發現，無論在微信兼職群，還是去現場招聘會，找工作時不少企業都要求查驗近兩個月的核酸檢測記錄，並明確拒絕招錄曾感染新冠的求職者。

內地至今22萬康復者

今年4月，通過一家勞務派遣公司介紹，陳峰和其他幾名同伴從廣州來到上海，在方艙當志願者獲取每天800元人民幣的報酬。工作十多天後，陳感染新冠並在方艙內接受治療，直到痊癒出院。出院後至今日，陳峰依然未找到工作。他說，唯一的原因是他曾是一名新冠患者。陳峰的遭遇並非孤例，而是普遍現象，他把自己的遭遇發送到和其他方艙工友一起建立的微信群裏，很快就有其他人回覆，表示也遭遇了類似的情况，不論是電子廠、保安還是快遞分揀員，都明確表示不招收康復者。

自6月1日起離開方艙後，陳峰在上海已流浪30天，如今在某寫字樓的地下室，找來幾個紙箱平鋪在水泥地上當牀，旁邊放了一瓶水、充電器和幾盒蚊香。

來自山西忻州的康復者曾鳴眼下最要緊的事情就是盡快找到工作，但在應聘時聽過的最多的說話，就是「你從方艙裏出來的都敢來這裏應聘？」

見工查核酸記錄

《新聞晨報》走訪浦東秀沿路康新公路一帶，聚集大量勞務介紹所，此地是上海最大的勞工市場之一。招工中介大部分都明示，不招收新冠病毒康復者，見工時會查核酸記錄。上海寶山富馳高科有限公司的招工告示在入職要求中明確寫道，「需要上海本地72小時以內核酸，之前陽過或方艙志願者暫不接收。」上海迪士尼樂園項目保安的招聘信息中，也白紙黑字標注了不接收陽過的康復者，「去過方艙，確診過陽性的不要」。上海富士康的招聘信息，並沒有提到有過陽性史的不要，但中介稱，「富士康不要陽性的。」

上海大金空調的招聘信息則明確寫道，「要48小時核酸報告，進過方艙、陽過、做過方艙志願者的不要。」對於勞務中介的招工條件，大金空調則回應稱，「我司在官方發布招聘要求條件時，從未將『不招收陽性康復人員及方艙志願者』作為招聘要求條件，也從未向勞務中介提出此招聘要求條件。」

此前，內地曾被揭新冠康復者遭到就業歧視。人力資源社會保障部下發文件強調，要堅決糾正針對疫情嚴重地區勞動者的就業歧視。

（新冠疫情）

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