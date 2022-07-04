被指玩弄女性感情 中山大學教授受查

公開資料顯示，楊彪為中山大學法學院教授，曾獲「廣州地區十大傑出中青年法學家」稱號。

曾膺「廣州傑出青年法學家」

網文名為《中山大學法學院楊教授騙了我的初夜，如果我不說還會有下一個》，作者曾是該校學生。她在文中提到，和楊彪的相識「始於學術崇拜」，聽過楊的講座，當時覺得他是博學有趣的人，並在第一次線下單獨見面中確認他是單身，隨後二人發展成為戀愛關係。

文中稱，兩人在半年後發生性關係。作者稱，當時很恐懼，而楊彪則高興的說，「你是我睡過的第一個處女，我楊×的人生也算圓滿了」。

後來，作者發現楊彪與多名女性出軌。她在文中批評到，楊「作為高校法學院的教授，打着單身的幌子，以戀愛的名義玩弄女性之實」，還稱「女性在他眼裏也僅僅是玩物和發洩慾望的工具」，「懇請各位老師同學遠離這個披着人皮的狼」。

中山大學並不是第一次被曝出教師存在師德師風問題。2020年7月6日，該校一名教授在線上授課時，向女網友發曖昧露骨的信息，校方隨後通報，該名教授因違反教學紀律，已被調離教學崗位。