安徽泗縣爆疫 設防疫小區長

安徽省衛健委通報，安徽省2日新增確診病例61宗，其中宿州市靈璧縣1宗、泗縣60宗，新增無症狀感染者231宗，其中宿州市靈璧縣3宗、泗縣228宗。

「樓棟長」充當參謀 「單元長」禁居民離家

中新網報道，按照泗縣疫情防控指揮部「社區吹哨、部門報到」的要求，所有「三長」人員特別是「小區長」，都要在所在泗城鎮街道領導下，會同社區幹部一起負責本小區疫情防控全面工作。做到包括了解社區基本情况、疫情狀况及防疫要求等；「小區長」負責小區靜態管理。小區實行封閉管理，負責指揮、調度小區內所有「樓棟長」、「單元長」和志願者，實現小區居民足不出戶，並負責組織提供各項生活物資保障等上門服務。

據央廣網報道，為更好開展防疫工作，泗縣要求全縣公職人員，除參加疫情防控一線保障工作人員外，全部就地轉為居住地疫情防控工作志願者，承擔本居住地疫情防控主要職責，負責居住地的宣傳引導、值班值守、信息排查登記、日常秩序維護、物資供應、生活用品採購發放、心理疏導等服務工作。

另外，根據上海衛健委昨日通報，上海前日新增本土新冠確診病例兩宗，均在隔離管控期間發現。通報指，兩名確診者均為國際航班入境服務保障人員，在閉環管理期間的例行檢測，發現結果異常，經專家診斷為確診病例。

（綜合報道）

（新冠疫情）