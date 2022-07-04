淮南建12行車線 被轟面子工程 屬安徽生產總值榜尾 省委書記：車沒幾輛

據《人民日報》App安徽頻道報道，安徽省前日召開16個省轄市二季度工作評議會。鄭柵潔在會議上斥責個別幹部「虛、躲、冷、粗、假」，並指出，作風問題背後是政績觀問題。他舉例說，某縣經濟體量靠後、人口總量不多，人流量、車流量不大，修馬路卻修了12車道，路很豪華，跑在路上的車卻沒幾輛。他批評，好做面子工程，是一些幹部政績觀發生偏差、決策失誤的具體體現。

玉蘭大道連接高鐵站 路闊80米

據上游新聞報道，這條被安徽省委書記點名批評的「12車道」，是位於安徽省淮南市的玉蘭大道。該道路是連接高鐵淮南南站與淮南市老城區的城市主幹道，設計為寬度80米12車道快速路，於2019年9月全線通車。2019年11月，淮南地方自媒體「淮南微社區」曾在網上發布一段標題為「12車道，寬80米，目前淮南最寬大道」的影片。影片顯示，該道路為單向6車道、雙向12車道，每三個車道中間設置有隔離綠化帶，道路盡頭為高鐵淮南南站。

淮南市委辦公室曾稱玉蘭大道是該市重要的綠化景觀大道。2022年5月，有網民在人民網留言，建議加快淮南玉蘭大道兩側規劃建設問題。淮南市委回覆稱，「玉蘭大道為連接高鐵淮南南站與淮南市老城區的重要通道，也是我市重要的綠化景觀大道。」

根據國家標準，國道、省道、一級公路每車道寬度為3.75米，中間必須設置分隔帶或綠化帶，必要時必須設立3.5米以上超寬非機動車車道和4米以上人行道。按照此標準，寬度80米的道路設計為12車道綽綽有餘。

截至2021年末，淮南市常住人口304萬人。根據2021年安徽各地市地區生產總值排名，淮南市在全省16個地市中排名第12位。全年全市生產總值1457億元人民幣，香港約24,438億元人民幣。