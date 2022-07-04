王毅訪緬 撐軍政府「維護權益」

政變後首訪 被指鋪路承認緬軍執政

溫納貌倫表示，緬甸高度珍視緬中相互尊重、平等相待的世代胞波情誼，由衷感謝中方對緬甸國家發展的無私幫助，將繼續堅定支持中方在台灣、涉港、涉藏、涉疆、人權等問題上的正當立場。願與中方緊密合作，推動緬中命運共同體建設不斷走向深入。

王毅說，中緬胞波情誼由兩國老一輩領導人親自培育，有着廣泛民意支持和深厚社會基礎，歷經國際風雲變幻考驗，不受各自國內變化影響，始終堅如磐石、牢不可破。

雙方積極評價兩國務實合作取得的進展，一致同意加快推進中緬經濟走廊建設，抓好跨境電網協議實施，保障中緬油氣管道順利運營，適時探討「中緬經濟走廊＋」合作，提升雙邊經貿合作水平。

溫納貌倫介紹了緬國內形勢，表示緬將致力於落實包括「推動和平進程」等的「五點路線圖」和東盟對緬甸局勢提出包括「尋求符合人民利益的和平解決辦法」等「五點共識」，繼續推進民主轉型進程。王毅表示，作為緬最大的鄰國，中國真誠希望緬政治社會穩定、人民安居樂業、國家發展振興，期待緬各方以國家大局和人民利益為重，堅持理性協商，在憲法和法律框架下早日實現政治和解和國家長治久安。

緬影子政府斥會議違背人民意願

另據美國之音報道，緬甸軍政府發言人佐敏吞少將上周五在首都內比都的記者會上說，包括中國、緬甸、老撾、泰國、柬埔寨和越南的外長將出席「瀾滄江-湄公河合作」組織會議，這次會議就是承認緬甸的主權和緬甸政府。不過，反對軍政府的「緬甸影子政府」的外交部長在聲明中對蒲甘會議表示抗議，稱與軍方的任何此類的合作都違背緬甸人民意願。