北京出書悼台「地下黨」 劉結一：傳承紅色基因

《血沃寶島—中共台灣英烈》一書共收錄31名中共「英烈」，來自大陸23人，來自台灣的7人，還有1人是海外僑胞，有8名是女性。其中包括當時曾任參謀次長的國軍中將吳石，和作家鍾理和的弟弟鍾浩東等人，他們1950年代在台灣因「地下黨」身分敗露被處死。

收錄31人 1950年代間諜罪判死

國台辦網站消息，劉結一在引言中提到，大批共產黨人和革命志士的鮮血灑在台灣，「彰顯了台灣同胞的愛國主義傳統，凝聚了中國共產黨與台灣同胞的血肉聯繫」。他指出，台灣革命史是中國現代史和中共黨史的重要組成部分。由於兩岸長期隔絕，中國共產黨人和革命群眾在台灣的革命歷史鮮為人知。為「還原歷史真相、緬懷革命先輩，弘揚台灣同胞的愛國主義傳統」，所以編寫這本書。

《北京青年報》報道，在上月初為此書舉行的座談會上，劉結一說，《血沃寶島——中共台灣英烈》的出版，為百年光輝黨史增添了寶貴內容，為偉大建黨精神增添了生動素材，體現了傳承紅色基因、賡續共產黨人精神血脈的必然要求，是推進黨史學習教育常態化、長效化的重要舉措，具有重要意義。