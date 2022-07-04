台港書籍審查收緊 敏感內容「切除」 塗改裁走章節 內地讀者：不買閹割的書

近日有不少內地讀者稱購自台灣的書被貼上「主權申明條」貼紙，黃色的貼紙上寫着：「本書中任何違反一個中國原則的立場和內容詞句一律不予承認」。王晉光所著的《王安石八論》被貼「主權申明條」貼紙，有網民認為，審查人員未必有真的看過這些書，而是「預防性貼上標籤」，表示自己盡了審查責任。

中央社引述內地張姓讀者表示，她為避免買到盜版書，會透過「當當網」上的「中華商務進口圖書旗艦店」購買台版或港版書。她發現從去年12月到今年2月間購買的書中，有8本都遭不同程度的審查處理，在此之前並沒有這情况。這些書中有的被貼「主權申明條」貼紙，也有被塗抹內文，包括「國立」、「中華民國」常被塗掉。

寫港人移居台灣 《愛‧來去‧住台灣》「三料全中」

香港三聯書店出版的《愛‧來去‧住台灣》，作者是移居台北的港人黎慕慈。該書除了用蓋印章的方式作「主權申明條」，內容有多處被塗抹，主題涉及性、同志、夜店、台語歌、台灣街舞、移民等。此外還被裁掉兩個章節，分別是「繁體字文化傳承」和「台灣民主遊行與抗爭」。張小姐說，她以為能進口的書就沒問題，「被這樣塗抹甚至撕頁，不是對讀者不負責任嗎？這樣閹割的書本，對我來說就像一團廢紙。我寧願不買，以後到港台再買」。

中大出版書被禁 政治宗教世界史亦不准

另外，一名北京的獨立書店經理表示，今年以來，整個書籍進口物流時間延長一倍，本來一個半月現在要3個月，除了疫情因素外，他相信審查的時間增加也是原因。他表示，書店負責選書、開書單給圖書進出口公司，後者才有進口書籍的資格。過去開出100本台版書書單給圖書進出口公司，可能被刪到約50種，現在只剩20至30種。就他理解，進出口公司有自己的審核團隊，他們會去理解官方對出版品的政策。他說，以前只是特定作家，如高行健的作品不能進，現在是擴大到特定出版社，例如八旗出版社的書進不了大陸，也有進出口公司警告，香港中文大學出版的書也不可以引進。就類型上，和政治、宗教有關的書基本不可以。他說，世界史有關中國和台灣的都不行。至於個別書籍被禁則更多。

書店：標準不一 去年可進今年不行

但該書店經理說，不同圖書進出口公司的審核寬鬆度其實並不同，譬如中大出版社的書籍，有的進出口公司就不會全部禁，因此書店也會嘗試和不同對象合作。此外，同一本書去年可以進，今年就不行，顯示審查的標準也會變。本報昨日致電中文大學出版社，不過並無人接聽。

台版新書經過進口運輸，售價幾乎是原價的翻倍，但仍有一定的客群。只是在當前兩岸關係不佳及審查變嚴的情况下，多半不敢大舉宣傳賣台版書籍。

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