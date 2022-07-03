今日熱話：雪糕價不再平 高價「劏客」惹監管

網民諷「雪糕刺客」

官媒：當心掏空腰包

高價雪糕讓消費者望而卻步，網民們紛紛調侃「便利店不認識的雪糕不敢碰」、「本想買個清涼，卻被價格買了個透心涼」。國產天價雪糕的口碑與銷情如今愈趨「割席」，圍繞價格的話題亦頻登熱搜，網民用「雪糕刺客」一詞，戲謔這種消夏甜食對錢包的收割。新華社也發文「當心花樣營銷的雪糕掏空你的腰包」，記錄市場觀察的情况。

天價雪糕之風，最先由文創營銷掀起。國產網紅品牌「鍾薛高」近年靠着各種創意造型的高價雪糕熱賣，一度被貼「雪糕界愛馬仕」標籤，創始人當年一句「愛要不要」還曾惹起爭議。網紅雪糕熱銷，引發其他品牌爭相效仿，至近期一些冰品製造商更是將雪糕單價賣到逾100元。

業內爆料稱，雪糕行業毛利率普遍有60%，高端雪糕毛利率更達70%。高溢價促使眾多企業併入賽道，不惜跨界轉做雪糕，恆順醋業雪糕一支售18元，茅台雪糕定價59元起。還有商家搞起雪糕「聯名」，原本被視平價象徵的東北大板，和某熱播劇聯名的雪糕商品售價同樣達雙位數。

內地頒令明碼標價禁價格欺詐

「雪糕刺客」隱喻網民心境，折射出消費者對此現象的不滿。有官媒近日就發文，指高價雪糕不過是內地眾多網紅業態中一個縮影。1日起，內地開始施行《明碼標價和禁止價格欺詐規定》。對此，社交平台上「雪糕護衛救市場」的呼聲漸起。7月之後，「雪糕刺客」能否在新規下無處遁形，冰品行業又能否從高價營銷的狂熱中降溫，唯有留待時間解答。

明報記者 王聖辰