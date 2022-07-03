暹芭穿茂名 龍捲現潮州 鐵皮滿天飛暫無傷亡 海南列車停運

「暹芭」為今年登陸中國的首個颱風，央視稱，登陸後，「暹芭」將繼續向西北方向移動，穿過茂名市並進入廣西，強度亦逐漸減弱。昨與茂名相鄰的陽江沿海陸地陣風達14級，《廣州日報》報道，海陵大堤路段、肇陽高速陽江港收費站至海陵島收費站路段，實行臨時雙向封閉交通管制措施，當地的92趟列車亦全部取消。受「暹芭」影響，潮州潮安區浮洋鎮昨晨7時許出現龍捲風，從網民現場拍攝的短片可見，一處鐵皮廠房瞬間被龍捲風摧毁，鐵皮滿天飛舞，場面驚人。潮安區委宣傳部稱，龍捲風暫未造成人員傷亡，相關損失正在統計中。

橫琴口岸關閉 廣州轉移人員

珠海市口岸局前日已發出通告，稱將封閉蓮花大橋，橫琴口岸也在當晚關閉。廣州亦持續受到颱風影響，前日提前轉移47名危險區域人員、209名危險房屋及施工人員，1313艘漁船全部回港避風，南沙濕地景區遊船已暫停營運。而在昨日，南沙區出現大雨，廣州個別站點出現11級短時大風，當局發布預警信號，部分列車停運。

深圳昨日清晨已錄得8至12級陣風，據深圳商報，為全力確保人民群眾生命財產安全及城市平穩運行，全市各區累計出動54,051人次、14,869車次，重點巡查廣告牌、危險邊坡、地下停車場等重點設施。截至目前，全市未收到重大災情和因災造成的人員傷亡報告，城市整體運行平穩。

海南多地降雨破紀錄 浙江防「艾利」

而在海南，從前日起就遭受強風暴雨。中國天氣網報道，三亞、瓊中、樂東等地降雨破紀錄，其中三亞特大暴雨打破7月降水量歷史紀錄，昌江、儋州等地則出現險情，多人疏散；海南島近海最大陣風達13級。昨日海南環島高鐵、海口市郊列車全線停運。另據海口市交通運輸和港航管理局消息，海口新海港、秀英港、鐵路南港已停止作業。

此外，浙江寧波海事局昨天下午發布消息，稱今年第4號颱風「艾利」距寧波874公里，中心最大風力9級，移動方向西北。根據颱風動態和發展趨勢，寧波沿海從當日下午4時起進入Ⅳ級防颱應急響應。海事部門要求各有關單位和船舶密切關注颱風動態，各自防颱預案做好防颱工作。氣象部門預計，「艾利」今日凌晨前後將移入東海東部海域。