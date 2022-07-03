旅客赴華限制放寬 允第三國轉機入境

第三國入境均可申健康碼

中國駐美大使館上周五（1日）公布有關決定，美國赴華旅客，除了可選擇直飛，可經其他國家轉機前往內地。根據新的政策規定，持有核酸陰性證明的美國公民入境中國，不論直飛或是通過第三國過境，都可以申請健康碼。而旅客申領健康碼時，須提供登機前48小時內兩次檢測報告、之間相隔24小時以上，並要在不同機構採用不同試劑做核酸檢測。

此前，中國駐美大使館只會把健康碼發給從美國直飛中國的旅客。除了美國，中國駐德國使領館上周五亦發布類似的通知，德國赴華人員可於7月2日起，選擇直飛或者轉機赴華。中國駐英、駐新西蘭、駐俄羅斯、駐加拿大使館等都有發出類似通知。

由於種種嚴格限制，加上中美之間直飛航班數量有限，即使機票價格動輒過萬美元，也是「一票難求」。近月許多各國回內地的旅客，以「先飛香港、再轉機回內地」的方式返國，既可避免向中國大使館申領健康碼，航班選擇亦更多。

中國民航局在上月17日的新聞發布會上，曾表示正在與部分國家商談，逐步、穩妥增加定期國際客運航班。中國駐美大使秦剛上月底在一個論壇上亦曾透露，中美之間的航班數量馬上也將增加。

（新冠疫情）