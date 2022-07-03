疫情擴大 國家衛健委工作組赴安徽指揮抗疫

綜合中新社、澎湃新聞報道，前日在佔最多個案的安徽，錄得135宗確診和無症狀感染個案，絕大部分來自東北部宿州市泗縣。當局上月26日在重點人群核酸檢測中，首先發現1宗無症狀感染，排查後再發現兩宗陽性，至今累計個案增至279宗。泗縣目前正展開第4輪區域核酸檢測。

泗縣地處安徽東北部、黃淮海平原南端、蘇皖兩省五縣交界地帶，境內公路四通八達。疫情發生後，泗縣已於6月28日宣布，即時起對全縣所有住宅小區、村實施封控管理。當地上周發布第1號指揮部令，對全縣核酸檢測工作提出多項要求，包括「合理安排核酸檢測時間，最遲要於早上5時前完成各項準備，6時之前採樣，11時採樣結束」等。縣衛健委副主任雷海潮率工作組到當地指導工作。鄰近的靈璧縣亦發現3宗陽性個案，現時全縣實施足不出戶的管控措施。

至於其餘近50宗新增個案，有30宗來自江蘇，而山東、遼寧等都有個案。江蘇無錫太湖、惠山及梅園等景區臨時關閉。浙江也發現4宗感染，其中3宗在杭州。上海和北京無新增本土個案。7月起，東航及國航等航空公司增加京滬往返航班。

（綜合報道）

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