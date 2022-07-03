空巴接華大訂單 波音表「失望」歸咎政治

波音盼中美對話

中國東航、中國國航、南方航空三家航空公司上周五（1日）分別宣布向歐洲飛機製造商空中巴士公司購買100架、96架、96架空客A320NEO飛機，總計金額372.57億美元。據路透社，波音公司發言人隨即發表聲明，表示作為與中國航空業有50年關係的美國最大出口商，地緣政治的分歧繼續限制美國飛機出口，這「令人非常失望」。聲明希望中美兩國舉行富有成效的對話，以幫助訂單和交付迅速恢復，因為波音對華飛機銷售歷來支持數以萬計的美國人就業。

空巴則在一份聲明中表示，稱這表明了「對空巴的強烈信心」，該交易經過「長期而廣泛的討論」，但沒有提及任何外交支持。

彭博社稱，傳統上，中國航空公司會在國際航空業「雙寡頭」之間謹慎平衡交易，以保持最大的影響力。而這筆訂單是空巴公司有史以來最大的訂單之一，對空巴的對手波音公司造成巨大衝擊。

此次中國三大航企各花逾800億人民幣訂購飛機的「大單」，十分罕見。南航近5年內共3次購入飛機，無一次超過500億元人民幣。國航近年最大一筆是在2019年7月，向空巴買入20架飛機，花費437億元人民幣。

針對為何三大航企同時購買空巴飛機，《環球時報》引述中國民航大學航空經濟研究所所長李曉津表示，當前三大航企集體購買可以獲得較大折扣；另外，當前購買波音飛機可能面臨一些非經濟因素帶來的風險，所以適當多採購空巴飛機，對中國民航發展是保障安全的必要措施。