識別黨員腦電表情 AI助辨別忠誠 研究院稱可判斷黨課效果 網民諷「老大哥在看着你」

明報記者 王聖辰

甄別是否「感黨恩、聽黨話、跟黨走」

網上流傳的「合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院」展示科研成果的短片長約2分12秒，內容圍繞人工智能與黨建（黨的建設）發生「奇妙的聯繫」展開。短片中，有畫外配音稱，該機構已將人工智能技術融入到黨的組織生活中，通過人工智能技術，可判斷黨課學習效果。畫面顯示，一名著白色科研服的測試人員，走進一間被稱為「智慧思政吧」的設備裏，該設備由玻璃門牆圍擋，內置一台帶有大尺寸觸摸顯示屏的電腦設施，該測試者坐在屏幕前接受電腦測試，最後屏幕顯示出其測試得分及分析圖表。

短片畫外音表示，該設備可利用人工智能技術抽取黨員的生物特徵，包括面部視覺表觀特徵、腦電特徵、皮電特徵等，將之協同融合後，實現對黨員接受思政教育時專注度、認可度、掌握度的判斷，從而了解黨員接受思政教育的程度和效果，引導「科研人員進一步堅定感黨恩、聽黨話、跟黨走的信心和決心」。

稱為黨建賦能 迎「二十大勝利召開」

短片稱該機構「對黨忠誠，科研報國」，這項創新可為黨建工作提供新思路，「為黨建賦能」，並稱研究院將繼續「勇做新時代科技創新的排頭兵，以優異科研成果迎接黨的二十大勝利召開」。該短片及有關文字截圖隨即在社交網絡廣泛傳播，對於人工智能被用於監測意識形態教育，輿論嘩然，有網民斥該做法是「科技洗腦」，亦有留言稱內地數碼威權「已快進到老大哥在看着你的階段」。

微信內容被發布者刪除

據網絡留存的資料顯示，該短片及圖文於1日發布在微信公眾號「合肥國家科學中心人工智能研究院」，原標題為《人工智能助力黨建！安徽這家單位研發了這套設備！》，作者署名是「人工智能研究院」。該公眾號被微信認證為「合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院（安徽省人工智能實驗室）」。目前打開原文鏈接，微信已標示「該內容已被發布者刪除」。公開資料顯示，該科研機構屬安徽省事業單位，由中國科學院和安徽省當局參照國家實驗室體制機制設立，隸屬中科院、位於合肥的中國科學技術大學為其「依託和管理單位」。

本報將短片畫面中出現的人員，與該機構近期不同渠道公開的人員信息比對，發現短片中出現的男性示範受測試人員，與該研究機構近期公開的一名研究人員圖片樣貌相符。本報隨後多次致電該研究院，但對方電話均被截斷線路，只有提示音稱「對不起，被叫沒有權限接聽你的呼叫，再見」，然後通話即被切斷。

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