多地推新政催谷樓市 報告稱銷售不及預期

揭陽增房貸額 降二手樓首付比例

廣東省揭陽市住房公積金管理中心6月30日發布《關於調整住房公積金個人住房貸款政策的通知》，稱繳存職工使用住房公積金貸款購買首套普通自住住房的，一人最高可貸款40萬元（人民幣，下同），二人及以上共同申請貸款最高額度為60萬元。而再次購買普通自住住房且符合揭陽市貸款相關規定的，一人最高可貸30萬元，二人及以上共同申請貸款最高可貸45萬元。

澎湃新聞報道，同日揭陽市還發布《關於調整第二次住房公積金個人住房貸款購買二手房最低首付比例的通知》，對擁有1套住房並已結清相應貸款的職工，購買二手樓再次申請住房公積金貸款的，最低首付比例由30%降低至20%。

類似的新政近日頻頻出台，像廣東清遠市，此前提出從今年7月1日至12月31日，住房公積金個人最高貸款額度由40萬元提高至50萬元，夫妻雙方最高貸款額度由50萬元提高至60萬元。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進曾對《每日經濟新聞》表示，有關做法一方面能降低購房首付，另一方面是讓首付資金來源更加多元化。

研究機構：僅8發展商銷售過千億

目前有關新政對樓市的推動有多大仍有待觀察。根據易居企業集團克而瑞研究中心公眾號「克而瑞地產研究」周四發布的內地房企銷售數據，今年上半年銷售榜單前10名中僅8家發展商超過1000億元，分別是碧桂園、保利發展、萬科地產、中海地產、華潤置地、招商蛇口、融創中國、金地集團等。

克而瑞表示，上半年房地產市場下行壓力巨大，表現在需要住房的人買不起，改善在觀望，居民房貸更是兩度負增長。重點30城累計成交面積同比下降48%。其中提到房價預期轉跌，在「買漲不買跌」心理作用下，市場觀望情緒濃重；而疫情影響，居民就業及收入預期下滑，首付及月供還貸壓力上升。報告稱，在公開披露年度目標的上市發展商中，多數截至6月末的目標完成率不足40%，絕大多數均大幅低於去年同期，也不及預期，部分企業目標完成度較去年同期的降幅大於20個百分點。不過，報告認為，隨著近期政策面有所緩和、好轉，大發展商在三四季度需進一步加緊貨量供應，並積極營銷以提升銷售率。