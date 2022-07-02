北京聞風：習近平視察香港 點睛「由治及興」兩支點 ／文：鍾鳴九

創科是港經濟再騰飛支點

近年經歷政治內耗，香港如今逐漸將關注點轉移到如何發展民生、如何提升國際競爭力、如何與國家發展對接等方面。「國際創新科技中心」、「中外文化藝術交流中心」都是「十四五」規劃中的支持香港發展的新角色、新定位，也是關乎香港未來繁榮穩定和國家發展戰略的重要方面。

2015年，香港創新及科技局成立。此後，創科內容在特區政府施政報告中佔比逐漸增加。創科被認為是香港產業優化升級的引擎，以對冲在金融、貿易、航運等傳統優勢行業中發展放緩的趨勢。如今，香港創科產業規劃與粵港澳大灣區規劃對接日益緊密，逐漸形成相對完整的上下游產業鏈。分析人士認為，創科領域將是香港經濟再度騰飛的重要支點。

南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，打造「國際創新科技中心」是2017年提出的，起初有「整合香港高端科技人才，參與國家重大戰略項目」之意。在大國博弈中，科技競爭是核心領域。香港打造「國際創新科技中心」，亦可補國家之短板。近年來，香港已多次參與國家的重大科技項目，比如香港理工大學的「相機指向系統」隨嫦娥四號探月，「火星相機」隨天問一號成功著陸火星等。科技將是香港參與國家發展戰略的重要部分。

文化交流成和平發展策略

由香港戲曲中心、M+博物館、故宮文化博物館等文化藝術場館組成的西九文化區將是香港文化新地標。香港是東西方文化交融、傳統與現代文化碰撞之地。「十四五」更是提出支持香港發展「中外文化藝術交流中心」。這一定位指明了香港發展的新產業、樹立的新名片，以及提升國際競爭力的新維度。

李曉兵認為，香港「中外文化交流中心」這一定位的意義並不僅僅在於提升香港國際競爭力和城市魅力，更可視為大國博弈、國際局勢變幻的背景下，未來中國和平發展的一種思路和策略。香港作為中國與外界溝通交流的橋樑與平台，可有更多想像空間。

文：鍾鳴九