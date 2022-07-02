中斷兩年半 香港武漢雙向航班昨復飛

中新社報道，時隔889天，國泰航空昨重啟香港直飛武漢的客運航班。此後，國泰航空每周五上午8時50分將有一個航班飛往武漢，航班由空中巴士A330客機營運，設有公務及經濟兩款客艙。

13日杭州恢復飛港航班

國泰航空方面稱，而武漢至香港的航班則每周二、五執飛，未來還將視疫情防控及旅客需要增加。又指昨抵武漢航班接近滿座，機票3、4日前便售罄。

據《每日商報》報道，東方航空將於7月13日開始，恢復每周三、四、五的杭州至香港的往返航班。而在香港回歸25周年之際，東方網報道，東航自九七香港回歸以來，是連接內地與香港的最大航空公司之一，共執飛香港航班超過35萬架次、承運來往香港旅客逾3900萬人次，「促進內地香港交流合作」。東航稱，1980年6月21日，一架噴塗著「中國民航」標誌的三叉戟客機，從上海虹橋機場飛抵當時香港啟德機場，開通了滬港航線。

港飛內地機票難預訂

香港目前仍與部分內地城市保持直航，本報查詢「攜程網」發現，香港飛往內地城市的機票極難預訂。其中北京7月飛香港的個別日期仍有餘位，但香港飛北京的機票最早也要到9月14日；上海飛香港即日有售，而香港飛上海最早已排到10月1日才有票；成都也是如此，而且香港的票價也比成都貴近2倍；剛剛雙向復航的香港飛武漢航班，目前最早出發時間已是明年3月28日，而武漢飛香港每日卻有多家航空公司提供選擇。

明報記者 王聖辰