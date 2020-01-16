三大航空集團2900億購292架空巴 爆疫3年來內地首大規模客機訂單 佈局「起飛」

國航運力料增約10.4%

中國國航昨晚在公告中稱，7月1日簽訂國航購置協議，向空巴公司購買64架空巴A320NEO系列飛機。公司控股子公司深圳航空向空巴公司購買32架同類型飛機，總價格合約122.13億美元（約958億港元）。其中國航訂購的飛機計劃2023至2027年分批交付；深航訂購飛機則計劃2024至2026年分批交付。澎湃新聞引述公告稱，本次交易將使國航運力增長約10.4%，更具市場競爭力，同時有利於為乘客提供安全和舒適的高水準服務。

東航主要用於國內航線

東航則宣布訂購100架A320NEO飛機，總值127.96億美元（約1005億港元）。公告稱，本次飛機引進後將主要投放至國內幹線網絡市場，用於加密高收益航線，發展潛力市場，後續部分飛機還將用於執飛日韓、東南亞等周邊國際航線，有助公司優化航線網絡、提升整體航線收入水平。而南航公告稱，向空巴公司購買96架A320NEO系列飛機，總值122.48億美元（約961億港元），將於2024年至2027年交付。而根據周五提交給證券交易所的文件，南航將另外租賃19架A320NEO系列飛機。

這是繼2019年中國航空器材集團公司在法國與空巴簽訂涉及300架飛機採購協議以來，中國再一次大手筆採購噴氣式商用客機。「華爾街見聞」稱，這也是近3年來中國民航業首次宣布如此大規模的客機訂單，亦是空巴贏得的其史上最大規模的訂單之一。顯示隨着國際國內航班加速恢復，民航業正在加快佈局「起飛」。此前民航局有關司局負責人曾稱，5月以來，隨著多輪民航紓困政策落地及國家疫情防控形勢總體向好，民航生產運行逐步恢復。事實上，6月起，民航運輸生產恢復速度加快，單日航班量由月初的6489班增加至最高10609班，單日旅客運輸量由月初的44.5萬人次增加至最高89.6萬人次。

暑期運力料達2019年水平

目前航空公司也在積極恢復航線，此前南方航空陸續恢復7條國際航線，國際航班將由原來的每周36班增加至48班，通航國家由原來的20個增加至27個；廈門航空將新增廈門往返洛杉磯的航班；海南航空獲得往返意大利的新增航班額度；四川航空成都雙流—開羅航班將增至每周兩班。昨日，吉祥航空、廈門航空和深圳航空相關人士均表示，預計今年暑期運力有望恢復到2019年同期水平。東航微信公號消息稱，今（2日）上海至北京往返陸續新增多個航班。

中國一向是歐洲空巴和美國波音的重要市場，兩家公司都在努力擴大在華業務。而波音歷來將南航視為其在中國的最大客戶。今年5月，由於交付存在不確定性，南航將同屬單通道的100多架波音737 Max客機從近期機隊計劃中移除。自從Max停飛以來，空巴在爭奪客機訂單和市場份額方面已遙遙領先波音。

單通道飛機空巴主導中國市場

《華夏時報》報道，按照空巴和航空數據分析機構Cirium發布的數據顯示，截至5月，在中國航司運營的單通道幹線客機中，空巴共有1771架，佔該級別市場55%。

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