將豬與中國人耗糧比較 《經濟學人》被轟種族主義

《經濟學人》雜誌刊出的《世界上大部分糧食並非被人類吃掉》一文，探討糧食用作畜牧飼料和生活燃料的行為加劇全球糧食危機的問題，稱全世界更多的糧食正被牲畜吃掉，而非人類，其中說到「2019年豬吃了4.31億噸糧食，比中國人吃多45%」。在該雜誌的Twitter官方帳號上，亦摘刊了該文，惹來將豬和中國人吃糧食總量作對比的質疑。

有網民在《經濟學人》Twitter頁面留言，斥其做法屬「種族主義」；「過分出格、極具煽動性」，違反了Twitter的「反仇恨」社區規約，並呼籲人們「一起來舉報」。亦有網民將對比從中國人換成英國人或白人，抨擊《經濟學人》是「西方豬」、「白皮豬」。

官媒主持人斥「人寫不出這種話」

官媒「中國環球電視網」（CGTN）主持人劉欣在Twitter發帖，指「人寫不出這種話」。《中國日報》歐洲分社社長陳衛華也稱《經濟學人》是「一群豬」開辦的，「一群種族主義的豬」。

《環球時報》稱，若《經濟學人》出發點是為突顯豬吃得比人多，「拿全世界的總人口去進行對比，難道不比單獨拿出中國更具說服力嗎？而且非洲大陸的總人口數也與中國不相上下，同時更需要糧食，為何《經濟學人》不用去豬和非洲人口進行比較呢？」。其又稱因為一旦《經濟學人》這麼做，西方國家非裔民眾就會立刻譴責其種族主義，「暗搓搓地惡心一下中國，在西方反倒是一種『無傷大雅』的政治正確」。

經濟學人改文 稱無意冒犯

昨日，環時英文版稱收到《經濟學人》發來澄清聲明，但並無道歉，僅強調「從無冒犯之意」，已「重新修改了相關措辭」，以使意圖「表達得絕對清楚」。《經濟學人》網站上的文字在6月29日已更新，而在Twitter，也將此前的爭議表述換成「世界糧食產品中的大頭都被動物吃了」。