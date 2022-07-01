國防部：未來航母發展 按國家安全需要考慮

據「國防部發布」，譚克非在例行記者會上表示，中國發展和改進武器裝備，不針對任何國家和特定目標，不會對任何國家和地區構成威脅，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益；「對於中國航空母艦的後續發展計劃，我們將按照國家安全需要和裝備技術發展情況綜合考慮」。他強調，中國走的是和平發展道路，將始終不渝奉行防禦性國防政策。

《環球時報》引述軍事專家張學峰稱，從目前中國3艘航母的發展來看，採用了繼承與創新相結合，逐步完善、不斷改進、快速迭代的發展思路。中國短期內如繼續建造航母，應是基於「福建艦」的設計基礎上進行優化提升。此外，航母艦載機的重要性並不亞於航母本身。提高航母戰鬥力，更需要艦載機的更新換代和機型拓展。張學峰認為，從單艦戰鬥力的角度來看，10萬噸級的核動力航母實力更強大，但費用上會更加昂貴。

稱中美兩軍合作 需雙方均拿出誠意

另外，針對美《外交政策》雜誌稱，美方正尋求在美防長、美軍參聯會主席、美軍印太總部司令與中方官員之間建立更好的溝通渠道。譚克非表示，目前兩軍溝通渠道暢通，中方對推動兩軍交流合作持開放態度，但合作需要雙方都拿出誠意並付出努力。他又批評美國近期針對中國的意圖明顯，敦促要應摒棄冷戰零和思維。