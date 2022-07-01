行程卡「摘星」 吳尊友：精準防控表現

稱取消星號可糾正濫隔離錯誤

吳尊友認為，有關措施是根據全球、中國新冠疫情新形勢以及防控工作情况，作出的「完善和優化」，不會增加新冠傳播風險。他表示，「星號」標記僅僅提示某人來自有高風險區或中風險區的城市，並沒有與具體的高風險區或中風險區直接掛鈎，即不能反映「星號」標記者的實際風險高低。

吳尊友續稱，「星號」標記與隔離是兩個不同的概念，兩者之間沒有必然聯繫。取消「星號」，與正在隔離的密切接觸者是否終止隔離措施，沒有任何關繫。

他又批評個別地方防疫層層加碼，對有「星號」標記的人採取隔離措施是錯誤做法，不符合科學防控、精準施策精神。隨着「星號」取消，這類錯誤也該終止。

同行批說法模糊

對於吳尊友的說法，不認同「動態清零」做法的原上海市第二軍醫大學長征醫院副院長繆曉輝，昨日在社交媒體發文，稱吳尊友的文字讓人讀得雲裏霧裏的，「強烈建議你閉嘴。如果還有良知的話，去多多了解BA4和BA5（指Omicron變種），未雨綢繆，並不許再說謊」。