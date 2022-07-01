上海迪士尼重開 7月預約近全滿

開園首日，上海迪士尼度假區總裁、總經理薛逸駿（Joe Schott）帶領管理層在門口迎接第一批遊客。「第一財經」引述一名穿戴著米奇魔法師帽子的遊客說道，「從昨天起就很興奮了，因為我預約到了入園，早上7點就等在迪士尼門口了」。年卡會員小琪則表示，自己一直預約不成功，7月份的預約幾乎全滿了，「太難搶到了，系統都進不去。奇妙金卡和鑽石卡還有小部分時段可以約到，但也只能約到7月下旬的時間了」。

大部分景點限人流 部分體驗暫關閉

首日園內客流量與往常相比較低，大部分項目排隊時間都在5至15分鐘內。在恢復營運初期，園內大部分景點、商店及餐廳都將在限流基礎上營運。包括探險家獨木舟、奇想花園自拍點——與米奇見面、漫威英雄總部等一些體驗，將暫時關閉。

不過，上海迪士尼重新開放成為網上熱話，去年推出的卡通人物「玲娜貝兒」（Linabell）昨更一度登上新浪微博的熱門搜尋榜首位。

博物館逐步開放 戲院下周五重開

另外，上海將逐步開放博物館和美術館，以及室內外所有類型A級旅游景區。其中中共一大紀念館、浦東美術館、上海當代藝術博物館等今起開放。7月8日起，將逐步開放電影院和演出場所，要求採取網絡實名售票，上座率限制在50%，間隔落座。