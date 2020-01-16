內地排查核酸檢測機構 210家整改 包括省級疾控中心、三甲醫院 另有11間暫停業務

湖南103機構不及格

5月以來多間核酸檢測機構被查，涉及「假陽性」「假陰性」的問題備受市場關注。6月2日，國務院聯防聯控機制印發《關於進一步加強新冠病毒核酸檢測全鏈條監管的通知》，要求進一步加大核酸檢測監管力度，嚴格檢測機構和人員審批准入，規範樣本採集、保存和轉運管理，強化檢測機構的日常監督、管理等。

據第一財經，廣西核酸檢測實驗室人士表示，《通知》發布後，全國大範圍內已啟動核酸檢測機構督查工作，涉及檢測機構資質、檢測質量、人員管理、檢測試劑等多方面。

近日，多省陸續公布排查結果。據湖南省公布，657間檢測機構中，有103間要責令整改，涉及5間第三方實驗室、84間醫療機構，以及14間疾控機構，當中湖南省疾病預防控制中心赫然上榜，其餘13間是縣市級疾控中心。84間醫療機構中，亦不乏公立醫院，包括湖南省婦幼保健院、湖南省兒童醫院這類省級三甲醫院。另外，4家機構需暫停業務，亦包括屬省三甲醫院的湖南省中醫藥研究院附屬醫院，以及長沙博奧醫學檢驗實驗室。目前天眼查已無法查詢其信息，該機構內昨日已空無一人。

吉林省衛健委公布，300多間檢測機構中，有兩間需要責令整改，包括四平資生康復醫院，原因是「樣品採集、運送、保存、檢測操作不規範」。據四川省上月22日發布，993間屬「合格」，有47間機構被責令整改並依法依規處置，另有4間需責令暫停檢測業務。

粵3機構需整改 沒公布原因

在廣東省，超過800間有核酸檢測資格的機構中，有3間需責令整改，分別為東莞博奧醫學檢驗實驗室、韶關啟德醫院和深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司凡口鉛鋅礦職工醫院，但沒有公布原因。

據不完全統計，截至目前，已有10多省市衛健委完成全省機構排查，包括吉林、天津、甘肅、江蘇等。根據各省名單，目前有210家機構責令整改，有11間暫停業務。

北京數機構被處罰 11人被捕

在此輪大排查前，全國至少已有8間檢測機構被查或處罰。5月下旬，北京樸石醫學檢驗實驗室、北京金准醫學檢驗實驗室、北京中同藍博醫學檢驗實驗室相繼因涉嫌妨害傳染病防治罪被立案偵查，涉及溯源記錄不完整、違規多管混檢、原始檢測數據少於樣本檢測數量等問題，11人被批准逮捕。

除了檢測機構外，針對產業鏈上游的監督也在加強。上月7日，國家藥品監督管理局綜合司發布通知，要求對新冠檢測試劑實行「最嚴格監管」，從研製、生產、經營、使用等環節提出加強質量監管的要求。

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